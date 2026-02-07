Соединенные Штаты Америки предлагают Украине и России завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны в соответствии с этим графиком.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на закрытой встрече для журналистов.

Планы США по завершению войны до лета: что известно

Владимир Зеленский подчеркнул, что на график завершения войны в Украине, который продвигают США, влияют внутренние вопросы в Америке.

Президент добавил, что пока неизвестно, выйдут ли США из переговорного процесса, если российскую войну против Украины не удастся завершить до лета.

– Я, честно говоря, такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не уходили. Для нас – желательно. Я думаю, что и “русским” нужно также на сегодня, чтобы американцы оставались. На мой взгляд, – сказал украинский лидер.

По его словам, приоритеты американцев будут касаться выборов в Конгресс, поэтому все свое время они будут уделять внутренним процессам и соответствующим изменениям в их обществе.

– Выборы для них точно важнее. Не будем наивными. И они говорят, что хотят все сделать до июня. И они будут делать все, чтобы война так и закончилась. И хотят четкий график всех событий, – отметил президент.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина давно предлагала США иметь четкий Sequence Plan (план последовательности), чтобы все понимали, на что идут стороны и в какой момент и на каких этапах, чтобы война не тянулась дольше, чем это необходимо.

Он подчеркнул, что Киев хочет закончить войну и получить гарантии безопасности для украинцев.

– Американская сторона говорила, что одна из возможностей, чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время. Я не говорю, что это прямо в один момент, но они говорят об одном времени, – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что очень хотел бы, чтобы сначала были подписаны гарантии безопасности для Украины, и только потом – все остальные документы.

– Это вопрос даже не справедливости, а вопрос доверия. Больше доверия к партнерам, если сначала гарантии, а потом все остальное, – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказывал, что после завершения войны или прекращения огня Украина планирует сохранить армию численностью около 800 тысяч и перевести ее на контрактную основу.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что после достижения мирного соглашения в Украине развернут авиацию, флот и наземные силы для обеспечения безопасности.

