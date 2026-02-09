У США заявили, що не озвучували жодних дедлайнів щодо закінчення війни, яку Росія веде проти України. Проте Сполучені Штати прагнуть, щоб бойові дії завершилися у максимально короткі терміни.

Про це повідомив посол США при НАТО Меттью Вітакер, пише The Guardian.

США не озвучувати термін закінчення війни

Він нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський говорив про нібито наміри Сполучених Штатів досягти завершення війни до кінця червня.

– Я не думаю, що це щось, що Сполучені Штати виносили на обговорення… Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якнайшвидше, і ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися, – сказав він.

Дипломат вважає, що встановлення конкретних термінів у подібних конфліктах зазвичай є дуже ризикованим кроком.

– Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, ми просто доведемо це до кінця, щойно все буде готово. Але в остаточному підсумку обидві сторони – росіяни й українці – повинні будуть погодитися з будь-якою угодою, яку буде вироблено, – зазначив Вітакер.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну до початку літа 2026 року.

За його словами, Вашингтон може застосовувати дипломатичний тиск відповідно до цього плану.

Президент розповів, що американська сторона орієнтується на червень та працює над створенням чіткого графіка переговорного процесу.

Він припустив, що така позиція може бути пов’язана з внутрішньополітичними обставинами у США.

