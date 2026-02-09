Сибига призвал ЕС запретить въезд россиянам, участвовавшим в войне
- МИД Украины выступило за полный запрет въезда в ЕС для воевавших россиян.
- Ограничения рассматриваются как элемент долгосрочной безопасности Европы.
- Сибига напомнил, что подобное решение уже реализовала Эстония.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с призывом ввести запрет на въезд в Европейский Союз для граждан России, участвовавших в войне против Украины.
Об этом сообщают в МИДе.
Сибига о запрете военным РФ посещать ЕС
Министр отметил необходимость комплексного подхода со стороны европейских партнеров.
– Пора ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, участвовавших в российской агрессии против Украины, – написал он.
По словам главы МИД, такой шаг имеет стратегическое значение для долгосрочной национальной безопасности стран Европы и направлен на “защиту их граждан от российских бандитов”.
Сибига также отметил, что ограничения должны стать четким сигналом для граждан РФ, разрешающих подписать контракт на участие в войне.
– Во-первых, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов. Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, подписывающий контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу, – отметил Сибига.
Министр напомнил, что отдельные государства-члены ЕС уже реализовали подобные меры на национальном уровне. В частности, соответствующие решения приняла Эстония.
– Теперь пора распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об укреплении безопасности Европы, – отметил министр.
Ранее Андрей Сибига заявлял, что вопрос привлечения России к ответственности за агрессию против Украины и совершенные преступления не может быть предметом компромиссов в переговорах по завершению войны.