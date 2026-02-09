Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с призывом ввести запрет на въезд в Европейский Союз для граждан России, участвовавших в войне против Украины.

Об этом сообщают в МИДе.

Сибига о запрете военным РФ посещать ЕС

Министр отметил необходимость комплексного подхода со стороны европейских партнеров.

– Пора ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, участвовавших в российской агрессии против Украины, – написал он.

По словам главы МИД, такой шаг имеет стратегическое значение для долгосрочной национальной безопасности стран Европы и направлен на “защиту их граждан от российских бандитов”.

Сибига также отметил, что ограничения должны стать четким сигналом для граждан РФ, разрешающих подписать контракт на участие в войне.

– Во-первых, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов. Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, подписывающий контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу, – отметил Сибига.

Министр напомнил, что отдельные государства-члены ЕС уже реализовали подобные меры на национальном уровне. В частности, соответствующие решения приняла Эстония.

– Теперь пора распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об укреплении безопасности Европы, – отметил министр.

Ранее Андрей Сибига заявлял, что вопрос привлечения России к ответственности за агрессию против Украины и совершенные преступления не может быть предметом компромиссов в переговорах по завершению войны.

