Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із закликом запровадити заборону на в’їзд до Європейського Союзу для громадян Росії, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляють у МЗС.

Сибіга про заборону військовим РФ відвідувати ЄС

Міністр наголосив на необхідності комплексного підходу з боку європейських партнерів.

– Час запровадити повну заборону на в’їзд до ЄС для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України, – написав він.

За словами глави МЗС, такий крок має стратегічне значення для довгострокової національної безпеки країн Європи та спрямований на “захист їхніх громадян від російських бандитів”.

Сибіга також зазначив, що обмеження мають стати чітким сигналом для громадян РФ, які вирішують підписати контракт на участь у війні.

– По-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в’їзд до Європи, – зауважив Сибіга.

Міністр нагадав, що окремі держави-члени ЄС уже реалізували подібні заходи на національному рівні. Зокрема, відповідні рішення ухвалила Естонія.

– Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи, – зазначив міністр.

Раніше Андрій Сибіга заявляв, що питання притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України та вчинені злочини не може бути предметом компромісів у переговорах щодо завершення війни.

