Президент США Дональд Трамп може здійснити візит до Пекіна вже в перший тиждень квітня та провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпінем щодо ключових двосторонніх питань.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

Візит Трампа до Китаю: що відомо

За даними західних медіа, очікуваний візит передбачає особисту зустріч президента США з китайським лідером у Пекіні.

Білий дім наразі не оприлюднив конкретних дат, оскільки деталі поїздки ще узгоджуються.

Під час переговорів сторони можуть обговорити низку стратегічних тем, серед яких питання Тайваню, торговельні бар’єри та інші аспекти американо-китайських відносин.

Раніше Трамп також заявляв, що хотів би прийняти Сі Цзіньпіна у Сполучених Штатах ближче до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що напередодні четвертої річниці повномасштабної війни РФ проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін провели відеорозмову, під час якої підтвердили намір розвивати стратегічне партнерство між країнами.

Москва і Пекін наголошують на поглибленні співпраці, зокрема в енергетичній сфері, тоді як західні держави запроваджують санкції проти Росії. Україна та ЄС раніше звинувачували Китай у підтримці російської економіки, що Пекін офіційно заперечує.

Китай і Росія ще у 2022 році оголосили партнерство “без обмежень” і з того часу регулярно координують позиції щодо міжнародних питань.

