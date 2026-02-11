Служба внешней разведки Эстонии заявила о резком росте производства боеприпасов в России, что, по ее оценке, может свидетельствовать о подготовке Кремля к потенциальным военным действиям за пределами Украины.

Об этом говорится в отчете эстонской разведки за 2026 год.

Масштабы производства

По данным спецслужбы, в 2025 году российские предприятия выпустили более семи миллионов снарядов, минометных мин и ракет.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 4,5 миллионов. С начала полномасштабного вторжения в Украину объемы производства боеприпасов в РФ выросли в 17 раз, что стало возможным благодаря расширению и созданию новых производственных мощностей.

В 2025 году структура выпуска выглядела так:

  • гаубические боеприпасы (122 мм, 152 мм и 203 мм) – 3,4 млн;
  • минометные мины (120 мм и 240 мм) – 2,3 млн;
  • боеприпасы для танков и БМП – 0,8 млн;
  • ракеты для РСЗО – 0,5 млн.

Импорт и расходы

Кроме внутреннего производства Россия активно закупает боеприпасы за рубежом.

С 2023 г. Москва получила от Ирана и Северной Кореи от 5 до 7 миллионов снарядов.

По информации разведки, боеприпасы из КНДР составляли до половины всех снарядов, выпущенных Россией по Украине, во второй половине 2025 года.

Расходы на подобные закупки в 2025 году оцениваются примерно в 1 триллион рублей (10,6 млрд евро).

При этом себестоимость производства остается относительно низкой: снаряд калибра 152 мм стоит менее 100 тысяч рублей (около 1050 евро), что значительно дешевле западных аналогов калибра 155 мм.

– Для Кремля поддержание этих запасов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов… Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики о мирных переговорах является только тактикой, чтобы выиграть время, – отмечается в отчете.

Ранее генерал-лейтенант Геральд Функе, руководитель командования поддержки вооруженных сил Германии, заявлял, что Россия может атаковать страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, усилить группировки и создать безлюдную роботизированную зону.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен также сообщал, что Норвегия готовится к возможному российскому вторжению.

Напомним, ранее Службы внешней разведки Эстонии сообщала, что Россия использует тему мирных переговоров по Украине как инструмента политических манипуляций, не намереваясь прекращать войну.

