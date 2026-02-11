Россия готовится к новой войне: разведка Эстонии о рекордном производстве снарядов
- В 2025 году РФ произвела более 7 млн боеприпасов – в 17 раз больше, чем до вторжения.
- Москва активно импортирует снаряды из Ирана и КНДР.
- Разведка Эстонии считает это подготовкой к будущим конфликтам.
Служба внешней разведки Эстонии заявила о резком росте производства боеприпасов в России, что, по ее оценке, может свидетельствовать о подготовке Кремля к потенциальным военным действиям за пределами Украины.
Об этом говорится в отчете эстонской разведки за 2026 год.
Масштабы производства
По данным спецслужбы, в 2025 году российские предприятия выпустили более семи миллионов снарядов, минометных мин и ракет.
Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 4,5 миллионов. С начала полномасштабного вторжения в Украину объемы производства боеприпасов в РФ выросли в 17 раз, что стало возможным благодаря расширению и созданию новых производственных мощностей.
В 2025 году структура выпуска выглядела так:
- гаубические боеприпасы (122 мм, 152 мм и 203 мм) – 3,4 млн;
- минометные мины (120 мм и 240 мм) – 2,3 млн;
- боеприпасы для танков и БМП – 0,8 млн;
- ракеты для РСЗО – 0,5 млн.
Импорт и расходы
Кроме внутреннего производства Россия активно закупает боеприпасы за рубежом.
С 2023 г. Москва получила от Ирана и Северной Кореи от 5 до 7 миллионов снарядов.
По информации разведки, боеприпасы из КНДР составляли до половины всех снарядов, выпущенных Россией по Украине, во второй половине 2025 года.
Расходы на подобные закупки в 2025 году оцениваются примерно в 1 триллион рублей (10,6 млрд евро).
При этом себестоимость производства остается относительно низкой: снаряд калибра 152 мм стоит менее 100 тысяч рублей (около 1050 евро), что значительно дешевле западных аналогов калибра 155 мм.
– Для Кремля поддержание этих запасов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов… Россия ставит перед собой долгосрочные оперативные цели в войне против Украины. Это подтверждает, что недавнее оживление риторики о мирных переговорах является только тактикой, чтобы выиграть время, – отмечается в отчете.
Ранее генерал-лейтенант Геральд Функе, руководитель командования поддержки вооруженных сил Германии, заявлял, что Россия может атаковать страны НАТО в течение двух-трех лет.
В то же время НАТО планирует в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, усилить группировки и создать безлюдную роботизированную зону.
Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен также сообщал, что Норвегия готовится к возможному российскому вторжению.
Напомним, ранее Службы внешней разведки Эстонии сообщала, что Россия использует тему мирных переговоров по Украине как инструмента политических манипуляций, не намереваясь прекращать войну.