Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила про різке зростання виробництва боєприпасів у Росії, що, за її оцінкою, може свідчити про підготовку Кремля до потенційних воєнних дій за межами України.

Про це йдеться у звіті естонської розвідки за 2026 рік.

Масштаби виробництва

За даними спецслужби, у 2025 році російські підприємства випустили понад 7 мільйонів снарядів, мінометних мін та ракет.

Зараз дивляться

Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 4,5 мільйона. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну обсяги виробництва боєприпасів у РФ зросли у 17 разів, що стало можливим завдяки розширенню та створенню нових виробничих потужностей.

У 2025 році структура випуску виглядала так:

гаубичні боєприпаси (122 мм, 152 мм і 203 мм) – 3,4 млн;

мінометні міни (120 мм і 240 мм) – 2,3 млн;

боєприпаси для танків і БМП – 0,8 млн;

ракети для РСЗВ – 0,5 млн.

Імпорт та витрати

Окрім внутрішнього виробництва, Росія активно закуповує боєприпаси за кордоном.

З 2023 року Москва отримала від Ірану та Північної Кореї від 5 до 7 мільйонів снарядів.

За інформацією розвідки, боєприпаси з КНДР становили до половини всіх снарядів, випущених Росією по Україні у другій половині 2025 року.

Витрати на такі закупівлі у 2025 році оцінюються приблизно у 1 трильйон рублів (10,6 млрд євро).

При цьому собівартість виробництва залишається відносно низькою: снаряд калібру 152 мм коштує менш ніж 100 тисяч рублів (близько 1050 євро), що значно дешевше за західні аналоги калібру 155 мм.

– Для Кремля підтримання цих запасів майже напевно є критично важливим елементом планування потенційних майбутніх конфліктів… Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє пожвавлення риторики про мирні переговори є лише тактикою, аби виграти час, – зазначається у звіті.

Раніше генерал-лейтенант Геральд Функе, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини, заявляв, що Росія може атакувати країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас НАТО планує упродовж наступних двох років провести масштабне переозброєння на кордоні з Росією та Білоруссю, посилити угруповання та створити безлюдну роботизовану зону.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен також повідомляв, що Норвегія готується до можливого російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше Служби зовнішньої розвідки Естонії повідомляла, що Росія використовує тему мирних переговорів щодо України як інструмент політичних маніпуляцій, не маючи наміру припиняти війну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.