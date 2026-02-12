Кремль подготовил предложения, которые предусматривают возможное возвращение России к использованию доллара в рамках широкого экономического сотрудничества с администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний российский документ.

Россия хочет вернуться к доллару

Этот меморандум, подготовленный в этом году, детализирует семь пунктов, где, по мнению Кремля, экономические интересы России и США могут совпасть после соглашения о прекращении войны в Украине.

Сейчас смотрят

Документ предусматривает, что США и Россия будут сотрудничать, поддерживая ископаемое топливо вместо зеленой энергетики, а также осуществлять совместные инвестиции в природный газ, морскую нефть и критически важные сырьевые материалы, что принесет дополнительные выгоды американским компаниям.

Предложение, распространенное среди высокопоставленных российских чиновников, впервые позволяет увидеть тактику Кремля в то время, когда возможные экономические соглашения между США и Россией рассматриваются как ключевой элемент любого будущего мирного соглашения для Украины.

— В центре предложения — возвращение России к системе расчетов в долларах. Этот шаг означал бы поворот в политике Кремля и потенциально драматические изменения для мировых финансов, — пишет издание.

США уже предложили постепенно отменить санкции против России как часть любого мирного соглашения, что является необходимым первым шагом для того, чтобы страна снова начала осуществлять операции в долларах. Но то, что рассматривает меморандум Кремля, идет значительно дальше.

До сих пор Россия стремилась искать альтернативы доллару, а не восстанавливать связи с системой под руководством США, поскольку президент Владимир Путин пытался углубить отношения с Китаем.

Поэтому западные чиновники, знакомые с содержанием документа, считают крайне маловероятным, что Владимир Путин заключит соглашение, противоречащее интересам Китая.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии. Неизвестно, предлагала ли Россия какие-либо из пунктов, изложенных в документе, США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.