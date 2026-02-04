Доходы Российской Федерации от продажи нефти и газа в январе 2026 года сократились в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Таким образом, они достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.

Как изменились нефтегазовые доходы РФ

По данным Reuters, снижение было обусловлено уменьшением цен на сырую нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета России, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% валового внутреннего продукта.

Январский показатель в 393,3 миллиарда рублей (5,10 миллиарда долларов) снизился с 447,8 миллиарда рублей в декабре.

Доходы от нефти и газа являются основным источником средств для Кремля, составляя почти четверть поступлений в федеральный бюджет, которые были истощены из-за значительных расходов на оборону и безопасность с момента начала Россией военной кампании в Украине в феврале 2022 года.

Прогнозируется, что в этом году в бюджет поступит 8,92 триллиона рублей от продажи нефти и газа. Общие доходы бюджета на 2026 год ожидаются на уровне 40,283 триллиона рублей.

В прошлом году доходы федерального бюджета России от нефти и газа упали на 24% до 8,48 триллиона рублей, что является самым низким уровнем с 2020 года.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить импорт российской нефти.

Ранее стало известно, что РФ сталкивается с проблемами сбыта нефти. Танкеры ее теневого флота простаивают, а цены и поставки падают.

