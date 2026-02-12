Кремль підготував пропозиції, які передбачають можливе повернення Росії до використання долара в рамках широкої економічної співпраці з адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній російський документ.

Росія хоче повернутися до долара

Цей меморандум деталізує сім пунктів, де, на думку Кремля, економічні інтереси Росії та США можуть співпадати після угоди щодо припинення війни в Україні.

Документ передбачає, що США та Росія співпрацюватимуть, підтримуючи викопне паливо замість зеленої енергетики, а також здійснюватимуть спільні інвестиції в природний газ, морську нафту та критично важливі сировинні матеріали, що приноситиме додаткові вигоди американським компаніям.

Пропозиція, поширена серед високопоставлених російських чиновників, вперше дає змогу побачити тактики Кремля в той час, коли можливі економічні угоди між США та Росією розглядаються як ключовий елемент будь-якої майбутньої мирної угоди для України.

– У центрі пропозиції – повернення Росії до системи розрахунків у доларах. Цей крок означав би приголомшливий поворот у політиці Кремля та потенційно драматичні зміни для світових фінансів, – пише видання.

США вже запропонували поступово скасувати санкції проти Росії як частину будь-якої мирної угоди, що є необхідним першим кроком для того, щоб країна знову почала здійснювати операції у доларах. Але те, що розглядає меморандум Кремля, іде значно далі.

До цього часу Росія прагнула шукати альтернативи долару, а не відновлювати зв’язки з системою під керівництвом США, адже президент Володимир Путін намагався поглибити відносини з Китаєм.

Тому західні чиновники, знайомі зі змістом документа, вважають вкрай малоймовірним, що Володимир Путін укладе угоду, яка суперечить інтересам Китаю.

