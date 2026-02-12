В оприлюднених у США матеріалах у справі Джеффрі Епштейна з’явилися нові згадки про можливу телефонну розмову за участю Дональда Трампа після початку розслідування проти фінансиста.

Про це повідомляє BBC з посиланням на публікацію Міністерства юстиції США.

Справа Епштейна: про що йдеться в нових документах

У нещодавно оприлюднених документах міститься розшифровка інтерв’ю ФБР з колишнім керівником поліції округу Палм-Біч.

Документ датований 2019 роком і стосується подій, які відбувалися ще у 2006 році після початку розслідування проти Джеффрі Епштейна.

За словами співрозмовника слідчих, після старту справи йому нібито зателефонував Дональд Трамп і заявив, що підтримує дії правоохоронців, зазначивши, що про злочинну діяльність Епштейна всі знали.

У матеріалах також ідеться, що фінансиста нібито виключили з клубу Мар-а-Лаго через його репутацію.

Окремо у документах згадується Гіслейн Максвелл, яку співрозмовник називав ключовою фігурою у справі.

Водночас зазначається, що сам свідок нібито розповів ФБР, що Трамп сказав, що був поруч з Епштейном, коли той був з підлітками, і що він “забрався звідти”.

У Міністерстві юстиції США заявили, що їм не відомі докази, які б підтверджували факт телефонного дзвінка Дональда Трампа правоохоронцям у 2006 році.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що не може підтвердити або спростувати цю інформацію, додавши, що Трамп раніше заявляв про розрив будь-яких зв’язків з Епштейном.

Сам Трамп неодноразово заперечував причетність до злочинів фінансиста та наголошував, що не підтримував з ним контактів упродовж багатьох років.

Раніше Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони сторінок матеріалів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна.

У цих файлах фігурують імена багатьох відомих осіб із різних країн, часто без детального контексту.

Зокрема, у документах згадувався колишній футболіст мюнхенської Баварії та збірної Франції Франк Рібері.

Частина цих матеріалів стосується старих справ, які раніше вже розглядалися судами та були закриті.

