Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал проблемы с коммуникацией в российских войсках из-за блокировки терминалов Starlink «хорошей возможностью взять стратегическую инициативу» Вооруженными силами Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после 33-го заседания в формате Рамштайн в Брюсселе в четверг, 12 декабря.

Федоров об отключении терминалов Starlink

Отвечая на вопрос журналистов о влиянии отключения интернет-терминалов Starlink на российские войска, Федоров подчеркнул, что такие действия уже дали результат и имеют стратегическое значение.

— Да, мы оставили РФ без связи в эти дни, и я думаю, это хорошая возможность взять стратегическую инициативу нашими Вооруженными силами Украины. Я хотел бы сказать, что это только начало наших асимметричных действий, — сказал он.

Министр отметил, что лишение противника доступа к спутниковой связи значительно затрудняет управление войсками и координацию действий на поле боя, что напрямую влияет на эффективность российских подразделений.

Напомним, 29 января стало известно, что Минобороны Украины вместе с американской компанией SpaceX решают проблему использования систем спутниковой связи Starlink на российских дронах.

1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, принятые его компанией для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, похоже, “дали результат”.

