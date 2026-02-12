Міністр оборони України Михайло Федоров назвав проблеми з комунікацією у російських військах через блокування терміналів Starlink “гарною можливістю взяти стратегічну ініціативу” Збройними силами України.

Про це він повідомив на пресконференції після 33-го засідання у форматі Рамштайн у Брюсселі у четвер, 12 грудня.

Федоров про відключення терміналів Starlink

Відповідаючи на запитання журналістів про вплив відключення інтернет-терміналів Starlink на російські війська, Федоров підкреслив, що такі дії вже дали результат і мають стратегічне значення.

– Так, ми залишили РФ без зв’язку цими днями, і я думаю, це гарна можливість взяти стратегічну ініціативу нашими Збройними силами України. Я хотів би сказати, що це лише початок наших асиметричних дій, – сказав він.

Міністр зазначив, що позбавлення противника доступу до супутникового зв’язку значно ускладнює управління військами та координацію дій на полі бою, що безпосередньо впливає на ефективність російських підрозділів.

Нагадаємо, 29 січня стало відомо, що Міноборони України разом з американською компанією SpaceX розв’язують проблему використання систем супутникого зв’язку Starlink на російських дронах.

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, “дали результат”.

