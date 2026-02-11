Британия выделяет более $200 млн на закупку американского оружия для Украины
- Великобритания присоединилась к программе НАТО PURL, выделив 150 млн фунтов стерлингов на закупку американских средств ПВО для защиты Украины от российских атак.
- В рамках этой инициативы союзники оплачивают вооружение США для нужд ВСУ, компенсируя отсутствие прямого финансирования из американского бюджета.
Великобритания намерена присоединиться к программе НАТО, которая предусматривает закупки американского оружия для Украины.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в комментарии Politico.
Участие Великобритании в закупках оружия США для Украины
По его словам, Великобритания согласилась закупать американское оружие для Украины, став последним союзником, присоединившимся к программе НАТО по поставкам критически важного оружия.
– Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (около $205 млн, – Ред.) на PURL, – заявил он.
Как утверждает Хили, вместе необходимо обеспечить Украину критически важными средствами противовоздушной обороны, которые необходимы для защиты от атак армии российского диктатора Владимира Путина.
Программа PURL, введенная прошлым летом, поддерживает поток оружия из США в Украину. Поскольку при американском президенте Дональде Трампе новое финансирование из бюджета США прекратилось, Белый дом сейчас фокусируется на продаже вооружения, которое оплачивается деньгами партнеров.
В четверг, 12 февраля, на заседании министров обороны НАТО в Брюсселе ожидаются официальные заявления стран о приобретении американского оружия для нужд Украины в рамках программы PURL.