Цього року Велика Британія витратить понад 400 млн фунтів стерлінгів (460 млн євро) на розробку нових ракет дальнього радіуса дії та гіперзвукових ракет у партнерстві з європейськими союзниками.

Британія інвестує €460 мільйонів у розробку ракет

Як повідомляє Sky News, ціллю одного з проєктів, що здійснюється разом з Францією та Італією, є створення заміни крилатій ракеті Storm Shadow. Це система озброєння, яку Велика Британія надала Україні та яка неодноразово використовувалася українськими військовими для ураження цілей в РФ.

– Нові ракети зможуть уражати пріоритетні цілі, знищувати ворожі кораблі та придушувати ворожу протиповітряну оборону, – йдеться у заяві Міністерства оборони.

Другий проєкт передбачає співпрацю Британії з Німеччиною щодо розробки нового комплексу озброєння далекої дії – понад 2000 км.

Зараз дивляться

Водночас зброя в рамках другого проєкту надійде на озброєння лише у 2030-х роках, заявила Британія.

– Ми бачимо на прикладі війни в Україні вирішальний вплив високоточної зброї далекого радіуса дії, тому Велика Британія активізується, інвестуючи цього року понад 400 млн фунтів стерлінгів у зброю далекого радіуса дії та гіперзвукову зброю, – сказав міністр оборони Джон Гілі.

Також він додав, що презентовані проєкти мають “забезпечити безпеку Великої Британії та НАТО, посилити стримування та створити нові умови для європейської безпеки”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.