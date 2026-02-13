Британія інвестує 460 млн євро у розробку ракет, зокрема гіперзвукових
- Нові ракети, в які інвестує Британія, зможуть уражати пріоритетні цілі, знищувати ворожі кораблі та придушувати ворожу протиповітряну оборону.
- Як зауважив Джон Гілі, презентовані проєкти мають "забезпечити безпеку Британії та НАТО, посилити стримування та створити нові умови для європейської безпеки".
Цього року Велика Британія витратить понад 400 млн фунтів стерлінгів (460 млн євро) на розробку нових ракет дальнього радіуса дії та гіперзвукових ракет у партнерстві з європейськими союзниками.
Як повідомляє Sky News, ціллю одного з проєктів, що здійснюється разом з Францією та Італією, є створення заміни крилатій ракеті Storm Shadow. Це система озброєння, яку Велика Британія надала Україні та яка неодноразово використовувалася українськими військовими для ураження цілей в РФ.
– Нові ракети зможуть уражати пріоритетні цілі, знищувати ворожі кораблі та придушувати ворожу протиповітряну оборону, – йдеться у заяві Міністерства оборони.
Другий проєкт передбачає співпрацю Британії з Німеччиною щодо розробки нового комплексу озброєння далекої дії – понад 2000 км.
Водночас зброя в рамках другого проєкту надійде на озброєння лише у 2030-х роках, заявила Британія.
– Ми бачимо на прикладі війни в Україні вирішальний вплив високоточної зброї далекого радіуса дії, тому Велика Британія активізується, інвестуючи цього року понад 400 млн фунтів стерлінгів у зброю далекого радіуса дії та гіперзвукову зброю, – сказав міністр оборони Джон Гілі.
Також він додав, що презентовані проєкти мають “забезпечити безпеку Великої Британії та НАТО, посилити стримування та створити нові умови для європейської безпеки”.