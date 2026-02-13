США приняли решение перебросить авианосец USS Gerald R. Ford из Карибского бассейна на Ближний Восток. Корабль присоединится к американским силам в Персидском заливе на фоне роста напряженности вокруг Ирана.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников.

Переброска авианосца США: что известно

По данным издания, в четверг экипаж авианосца USS Gerald R. Ford был проинформирован об изменении района развертывания.

Корабль вместе с кораблями сопровождения, которые находились в Карибском бассейне вблизи Венесуэлы, отправится на Ближний Восток.

Согласно распоряжению, авианосная ударная группа Gerald R. Ford присоединится к группе авианосца USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Это происходит в рамках возобновленной кампании давления США на руководство Ирана.

Чиновники, которые общались с журналистами на условиях анонимности, отмечают, что переброска является частью более широкой военной подготовки США на фоне возможного обострения ситуации в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабной американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

В соцсети Truth Social Трамп призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров по ядерной сделке, пригрозив в случае отказа масштабным военным ударом.

По его словам, американский флот значительно превосходит по мощности силы, которые США ранее развертывали вблизи Венесуэлы.

Глава Белого дома подчеркнул, что главным требованием Вашингтона остается полный отказ Ирана от ядерных амбиций, и предупредил, что следующий удар может быть “гораздо хуже”.

В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал угрозы США, заявив, что они подрывают безопасность региона и ведут к эскалации.

