США ухвалили рішення перекинути авіаносець USS Gerald R. Ford з Карибського басейну на Близький Схід. Корабель приєднається до американських сил у Перській затоці на тлі зростання напруженості навколо Ірану.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох американських посадовців.

Перекидання авіаносця США: що відомо

За даними видання, у четвер екіпаж авіаносця USS Gerald R. Ford був поінформований про зміну району розгортання.

Зараз дивляться

Корабель разом із кораблями супроводу, які перебували в Карибському басейні поблизу Венесуели, вирушить на Близький Схід.

Згідно з розпорядженням, авіаносна ударна група Gerald R. Ford приєднається до групи авіаносця USS Abraham Lincoln у Перській затоці.

Це відбувається в межах відновленої кампанії тиску США на керівництво Ірану.

Посадовці, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, зазначають, що перекидання є частиною ширшої військової підготовки США на тлі можливого загострення ситуації в регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабної американської авіаносної ударної групи на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln.

У соцмережі Truth Social Трамп закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів щодо ядерної угоди, пригрозивши у разі відмови масштабним військовим ударом.

За його словами, американський флот значно перевищує за потужністю сили, які США раніше розгортали поблизу Венесуели.

Очільник Білого дому наголосив, що головною вимогою Вашингтона залишається повна відмова Ірану від ядерних амбіцій, і попередив, що наступний удар може бути “набагато гіршим”.

У відповідь президент Ірану Масуд Пезешкіан розкритикував погрози США, заявивши, що вони підривають безпеку регіону та ведуть до ескалації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.