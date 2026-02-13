Президент Владимир Зеленский сообщил, что страны-партнеры готовят для Украины пакеты помощи, которые должны поступить к годовщине полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля.

Зеленский анонсировал пакеты помощи от партнеров

— Мы можем сейчас работать над самым большим пакетом энергетическим. Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО. Отдельно мы поработаем еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных – пакеты военные, — заявил президент в Мюнхене в пятницу, 13 февраля.

Он отметил, что над этими вопросами сейчас работают украинские дипломаты, военные и советники.

— Мы хотим за 10-11 дней, до 24 числа, и все партнеры согласились, что мы сделаем такие максимальные пакеты поддержки для Украины, — добавил президент.

Глава государства выразил надежду, что к этой дате будет введен новый пакет санкций против РФ.

В пятницу, 13 февраля, президент прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Сегодня он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили совместные проекты по производству оружия, дипломатическую деятельность, дальнейшую военную помощь и энергетическую поддержку.

— Обсудили также первые весомые результаты совместного украинско-немецкого производства дронов. Именно такое сотрудничество делает наши страны сильнее. Обсудили, как масштабировать, — отметил Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) продлится с 13 по 15 февраля.

