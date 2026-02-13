Зеленский: партнеры готовят военную и энергетическую помощь Украине к 24 февраля
- Партнеры готовят для Украины военные и энергетические пакеты помощи.
- Поддержку планируют оказать к годовщине полномасштабного вторжения России – 24 февраля.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что страны-партнеры готовят для Украины пакеты помощи, которые должны поступить к годовщине полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля.
Зеленский анонсировал пакеты помощи от партнеров
— Мы можем сейчас работать над самым большим пакетом энергетическим. Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО. Отдельно мы поработаем еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных – пакеты военные, — заявил президент в Мюнхене в пятницу, 13 февраля.
Он отметил, что над этими вопросами сейчас работают украинские дипломаты, военные и советники.
— Мы хотим за 10-11 дней, до 24 числа, и все партнеры согласились, что мы сделаем такие максимальные пакеты поддержки для Украины, — добавил президент.
Глава государства выразил надежду, что к этой дате будет введен новый пакет санкций против РФ.
В пятницу, 13 февраля, президент прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Сегодня он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудили совместные проекты по производству оружия, дипломатическую деятельность, дальнейшую военную помощь и энергетическую поддержку.
— Обсудили также первые весомые результаты совместного украинско-немецкого производства дронов. Именно такое сотрудничество делает наши страны сильнее. Обсудили, как масштабировать, — отметил Зеленский.
Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) продлится с 13 по 15 февраля.