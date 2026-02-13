Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен переконана, що заплановане найближчим часом затвердження позики для України на $90 млрд допоможе задовольнити її нагальні потреби, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Про це вона сказала на зустрічі з Володимиром Зеленським у Мюнхені, пише Європейська правда.

Фредеріксен закликає ЄС прискорити позику для України

Метте Фредеріксен зазначила, що через зростання термінових потреб України ЄС повинен бути готовий надати кошти швидко, щоб покрити їх.

Зараз дивляться

– Ви зараз відчуваєте нестачу засобів протиповітряної оборони та інших речей. Тому було б добре скласти список усіх ваших потреб. Тоді, коли гроші будуть, ми зможемо швидко їх надати на оплату – у прискореному порядку, – заявила очільниця уряду Данії.

Очікується, що перший платіж з позики для України буде виплачено вже на початку другого кварталу 2026 року.

Що відомо про кредит від ЄС на €90 млрд

Нагадаємо, що Європейський парламент у середу, 11 лютого, підтримав пропозицію Єврокомісії про надання Україні кредиту у 90 млрд для фінансування військових і бюджетних витрат.

Для остаточного вступу рішення в дію Європейська рада має ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту.

19 грудня на саміті ЄС було схвалено рішення про спільне запозичення для України на суму € € 90 млрд, яке покриває близько двох третин потреб країни у 2026–2027 роках як у бюджетній, так і в оборонній сфері.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.