У прискореному порядку: Данія закликає ЄС надати Україні $90 млрд для ППО
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала ЄС прискорити надання Україні $90 млрд позики.
- Це допоможе задовольнити нагальні потреби України, у тому числі у засобах ППО.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен переконана, що заплановане найближчим часом затвердження позики для України на $90 млрд допоможе задовольнити її нагальні потреби, зокрема у сфері протиповітряної оборони.
Про це вона сказала на зустрічі з Володимиром Зеленським у Мюнхені, пише Європейська правда.
Фредеріксен закликає ЄС прискорити позику для України
Метте Фредеріксен зазначила, що через зростання термінових потреб України ЄС повинен бути готовий надати кошти швидко, щоб покрити їх.
– Ви зараз відчуваєте нестачу засобів протиповітряної оборони та інших речей. Тому було б добре скласти список усіх ваших потреб. Тоді, коли гроші будуть, ми зможемо швидко їх надати на оплату – у прискореному порядку, – заявила очільниця уряду Данії.
Очікується, що перший платіж з позики для України буде виплачено вже на початку другого кварталу 2026 року.
Що відомо про кредит від ЄС на €90 млрд
Нагадаємо, що Європейський парламент у середу, 11 лютого, підтримав пропозицію Єврокомісії про надання Україні кредиту у 90 млрд для фінансування військових і бюджетних витрат.
Для остаточного вступу рішення в дію Європейська рада має ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту.
19 грудня на саміті ЄС було схвалено рішення про спільне запозичення для України на суму € € 90 млрд, яке покриває близько двох третин потреб країни у 2026–2027 роках як у бюджетній, так і в оборонній сфері.