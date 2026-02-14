Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах по завершению войны России против Украины удалось сузить круг вопросов, однако самые сложные из них до сих пор остаются нерешенными.

Об этом Рубио заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос ее председателя Вольфганга Ишингера.

Рубио о переговорах по Украине

По словам госсекретаря США, вопросы, требующие согласования между сторонами, стали более четкими, однако остались именно те аспекты, на которые “трудно дать ответ”.

Он подчеркнул, что пока нет уверенности, насколько Россия серьезно настроена завершить войну, однако США продолжат проверять ее позицию.

— Они говорят, что заинтересованы. При каких условиях они готовы это сделать и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, с которыми Россия согласится — мы будем продолжать это проверять, — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что параллельно США и европейские партнеры продолжают оказывать давление на Россию, в частности через санкционные механизмы.

Он также отметил, что американской стороне удалось достичь определенного прогресса в переговорах, и дальнейшие обсуждения запланированы уже в ближайшее время.

— Я не думаю, что кто-то в этом зале будет против урегулирования этой войны путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы и добиваемся, — добавил Рубио.

Ранее сообщалось, что 17–18 февраля в Женеве запланирован новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией по урегулированию войны.

