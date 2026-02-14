Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у переговорах щодо завершення війни Росії проти України вдалося звузити коло питань, однак найскладніші з них досі залишаються невирішеними.

Про це Рубіо заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на запитання її голови Вольфганга Ішингера.

Рубіо про переговори щодо України

За словами держсекретаря США, питання, які потребують узгодження між сторонами, стали більш окресленими, однак залишилися саме ті аспекти, на які “важко дати відповідь”.

Зараз дивляться

Він наголосив, що наразі немає впевненості, наскільки Росія серйозно налаштована завершити війну, однак США продовжать перевіряти її позицію.

— Вони кажуть, що зацікавлені. За яких умов вони готові це зробити і чи зможемо ми знайти умови, прийнятні для України, з якими Росія погодиться — ми продовжуватимемо це перевіряти, — заявив Рубіо.

Держсекретар зазначив, що паралельно США та європейські партнери продовжують чинити тиск на Росію, зокрема через санкційні механізми.

Він також зазначив, що американській стороні вдалося досягти певного прогресу в переговорах, і подальші обговорення заплановані вже найближчим часом.

— Я не думаю, що хтось у цій залі буде проти врегулювання цієї війни шляхом переговорів, якщо умови будуть справедливими та сталими. Саме цього ми прагнемо, — додав Рубіо.

Раніше повідомлялося, що 17–18 лютого у Женеві запланований новий раунд переговорів між Україною, США та Росією щодо врегулювання війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.