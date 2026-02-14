Сполучені Штати готуються до можливої затяжної військової операції проти Ірану на випадок відповідного наказу президента, паралельно посилюючи військову присутність на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в адміністрації США.

Підготовка США до операції проти Ірану: що відомо

За словами співрозмовників Reuters, американські військові активізували планування можливої операції проти Ірану, яка може тривати кілька тижнів і передбачати масштабні удари.

Президент США Дональд Трамп публічно заявив, що зміна режиму в Тегерані є “найкращим сценарієм”, однак не уточнив, кого вважає потенційним лідером Ірану.

У Білому домі підтвердили відправлення на Близький Схід другого авіаносця, а також винищувачів, есмінців і тисяч військовослужбовців.

За словами представниці адміністрації Анни Келлі, президент “розглядає всі опції” щодо Ірану. Водночас Пентагон утримується від публічних коментарів.

Джерела зазначають, що нові плани є значно складнішими за попередні операції.

Якщо під час операції Midnight Hammer у 2025 році удари завдавалися переважно по ядерних об’єктах, то тепер потенційними цілями можуть стати іранські державні установи та об’єкти силових структур.

У США також очікують неминучої відповіді Ірану, що може призвести до тривалого обміну ударами.

Трамп заявив, що домовлятися з Тегераном складно, а іноді, за його словами, “потрібно вселити страх”.

Авіаносець USS Gerald R. Ford приєднається до ударної групи USS Abraham Lincoln, яка вже перебуває в регіоні. Кораблю знадобиться щонайменше тиждень, щоб дістатися Близького Сходу з Карибського басейну.

Попри військові приготування, дипломатичні контакти тривають. За даними Reuters, у вівторок у Женеві запланований новий раунд переговорів за участі американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Переговори з іранською стороною відбуватимуться за посередництва Оману.

Водночас позиції сторін залишаються далекими: Іран готовий обговорювати лише ядерну програму та зняття санкцій, тоді як США наполягають на ширшому порядку денному — включно з балістичними ракетами, регіональною політикою та правами людини.

