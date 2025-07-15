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Зеленский подписал законы о спецтрибунале и приостановлении Оттавской конвенции

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сегодня, 15 июля, подписал принятые парламентом законы о ратификации создания спецтрибунала и приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

Закон о создании спецтрибунала и выходе из Оттавской конвенции

По словам Зеленского, благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами Украина сможет обеспечить реальную неотвратимость наказания для России за ее войну против украинского народа.

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— А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин и никогда не делала честных шагов по сокращению оружия или гуманизации применения оружия.

Президент поручил правительству безотлагательно разработать и принять необходимые подзаконные акты для реализации этих законов.

— Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов, — подытожил Владимир Зеленский.

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