Соединенные Штаты потратили почти $3 млрд на передислокацию войск и проведение операций в Карибском море и странах Центральной и Южной Америки в рамках масштабной кампании, инициированной администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты и данные американских ведомств.

Военное присутствие США в Карибском бассейне: что известно

По данным Bloomberg, в середине ноября прошлого года по приказу президента Дональда Трампа американские военные начали операцию Southern Spear (Южный копьё).

Целью операции является борьба с наркокартелями в Карибском бассейне, а также в странах Центральной и Южной Америки.

За два месяца — до середины января — расходы на передислокацию войск и проведение операций достигли $2,9 млрд.

Одной из крупнейших статей расходов стало развертывание ударной авианосной группы во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. По оценкам издания, это обошлось бюджету США примерно в $740 млн.

В первые два месяца операции в регионе было сосредоточено до 20% военного флота США, содержание которого стоит около $20 млн в сутки.

Ранее США приняли решение перебросить авианосец USS Gerald R. Ford из Карибского бассейна на Ближний Восток. Корабль должен присоединиться к авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Как сообщало The New York Times, переброска авианосца является частью более широкой военной подготовки США на фоне роста напряженности вокруг Ирана и усиления давления на руководство этой страны.

