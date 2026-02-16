Сполучені Штати витратили майже $3 млрд на передислокацію військ і проведення операцій у Карибському морі та країнах Центральної й Південної Америки в межах масштабної кампанії, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні підрахунки та дані американських відомств.

Військова присутність США в Карибському басейні: що відомо

За даними Bloomberg, у середині листопада минулого року за наказом президента Дональда Трампа американські військові розпочали операцію Southern Spear (Південний спис).

Метою операції є боротьба з наркокартелями в Карибському басейні, а також у країнах Центральної та Південної Америки.

За два місяці — до середини січня — витрати на передислокацію військ і проведення операцій сягнули $2,9 млрд.

Однією з найбільших статей витрат стало розгортання ударної авіаносної групи на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford. За оцінками видання, це обійшлося бюджету США приблизно у $740 млн.

У перші два місяці операції в регіоні було зосереджено до 20% військового флоту США, утримання якого коштує близько $20 млн на добу.

Раніше США ухвалили рішення перекинути авіаносець USS Gerald R. Ford з Карибського басейну на Близький Схід. Корабель має приєднатися до авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln у Перській затоці.

Як повідомляло The New York Times, перекидання авіаносця є частиною ширшої військової підготовки США на тлі зростання напруженості навколо Ірану та посилення тиску на керівництво цієї країни.

