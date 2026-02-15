США задержали подсанкционный танкер Veronica III в Индийском океане
- Военные США задержали танкер Veronica III в Индийском океане за нарушение санкционного режима.
- Судно подозревают в незаконной перевозке иранской и венесуэльской нефти.
- Задержание стало частью серии операций США против теневого флота подсанкционных танкеров.
Американские военные задержали в Индийском океане танкер Veronica III, который нарушил санкции, введенные администрацией США.
Об этом сообщило Министерство обороны США в X.
Задержание судна Veronica III в США: что известно
Отмечается, что военные отслеживали это судно от Карибского бассейна до Индийского океана.
Военные США отмечают, что операция прошла без инцидентов. Судно провели проверку и взяли его на абордаж за нарушение санкционного режима.
Пентагон предостерег другие танкеры от подобных попыток нарушения санкций в будущем.
– Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем, – предупредили американские военные.
Согласно информации на ресурсе Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions, судно Veronica III было задействовано в незаконной перевозке сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.
We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.
The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g
— Department of War ???????? (@DeptofWar) February 15, 2026
Напомним, что 7 января береговая охрана США провела две скоординированные операции и захватила танкеры теневого флота РФ Bella I (по новому названию – танкер Маринера) и Sophia в Атлантике и вблизи Карибского бассейна.