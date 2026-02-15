Американские военные задержали в Индийском океане танкер Veronica III, который нарушил санкции, введенные администрацией США.

Об этом сообщило Министерство обороны США в X.

Задержание судна Veronica III в США: что известно

Отмечается, что военные отслеживали это судно от Карибского бассейна до Индийского океана.

Военные США отмечают, что операция прошла без инцидентов. Судно провели проверку и взяли его на абордаж за нарушение санкционного режима.

Пентагон предостерег другие танкеры от подобных попыток нарушения санкций в будущем.

– Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем, – предупредили американские военные.

Согласно информации на ресурсе Главного управления разведки Минобороны Украины War Sanctions, судно Veronica III было задействовано в незаконной перевозке сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War ???????? (@DeptofWar) February 15, 2026

Напомним, что 7 января береговая охрана США провела две скоординированные операции и захватила танкеры теневого флота РФ Bella I (по новому названию – танкер Маринера) и Sophia в Атлантике и вблизи Карибского бассейна.

