Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками нефти через трубопровод Adria, однако речь не идет о транспортировке российского сырья.

Об этом заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

Позиция Хорватии по трубопроводу Adria

Анте Шушняр подчеркнул, что Хорватия действует ответственно и прозрачно в сфере региональной энергетической безопасности, в частности в сотрудничестве с Венгрией и Словакией.

По его словам, обвинения в якобы отсутствии мощностей трубопровода Adria или “спекуляциях на войне” не соответствуют действительности.

— Когда нам сказали, что трубопровод Adria не имеет мощности — это было неправдой. Когда нас обвинили в “спекуляции на войне” — наши тарифы остаются прозрачными и рыночными, — заявил Шушняр.

Он отметил, что Хорватия обеспечила стабильную и бесперебойную работу критической энергетической инфраструктуры, несмотря на политическое давление и критику.

Отказ от российской нефти

Министр экономики Хорватии отдельно подчеркнул, что маршрут Adria может использоваться для поставок нефти в страны ЕС, но не для российских энергоносителей.

По его словам, страны Евросоюза больше не имеют технических оправданий для сохранения зависимости от российской нефти.

— Баррель, купленный в России, может казаться дешевле, но он финансирует войну и нападения на украинский народ. Пора положить конец этой спекуляции, — отметил Шушняр.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что Венгрия вместе со Словакией обратилась к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти через Адриатический трубопровод.

Необходимость альтернативного маршрута возникла после остановки транзита нефти по трубопроводу Дружба через Украину на фоне массированных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио обвинил Украину в якобы политическом давлении из-за остановки работы нефтепровода Дружба.

В Киеве эти заявления опровергают, подчеркивая, что транзит был остановлен в результате российских ударов по инфраструктуре.

