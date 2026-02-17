Хорватія готова допомогти Угорщині та Словаччині з постачанням нафти через трубопровід Adria, однак не йдеться про транспортування російської сировини.

Про це заявив міністр економіки Хорватії Анте Шушняр.

Позиція Хорватії щодо трубопроводу Adria

Анте Шушняр наголосив, що Хорватія діє відповідально та прозоро у сфері регіональної енергетичної безпеки, зокрема у співпраці з Угорщиною та Словаччиною.

За його словами, закиди щодо нібито відсутності потужностей трубопроводу Adria або “спекуляцій на війні” не відповідають дійсності.

— Коли нам сказали, що трубопровід Adria не має потужності — це було неправдою. Коли нас звинуватили у спекуляції на війні — наші тарифи залишаються прозорими та ринковими, — заявив Шушняр.

Він зазначив, що Хорватія забезпечила стабільну та безперебійну роботу критичної енергетичної інфраструктури попри політичний тиск і критику.

Відмова від російської нафти

Міністр економіки Хорватії окремо наголосив, що маршрут Adria може використовуватися для постачання нафти до країн ЄС, однак не для російських енергоносіїв.

За його словами, країни Євросоюзу більше не мають технічних виправдань для збереження залежності від російської нафти.

— Барель, куплений у Росії, може здаватися дешевшим, але він фінансує війну та напади на український народ. Час покласти край цій спекуляції, — зазначив Шушняр.

Раніше Петер Сійярто повідомив, що Угорщина разом зі Словаччиною звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через Адріатичний трубопровід.

Необхідність альтернативного маршруту виникла після зупинки транзиту нафти трубопроводом Дружба через Україну на тлі масованих атак РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у нібито політичному тиску через зупинку роботи нафтопроводу Дружба.

У Києві ці заяви заперечують, наголошуючи, що транзит було зупинено внаслідок російських ударів по інфраструктурі.

