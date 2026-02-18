Из-за резкого ухудшения ледовой обстановки в Балтийском море Россия сталкивается с новыми рисками для морского экспорта нефти.

Ключевые порты вынуждены ограничивать заход судов, а объемы отгрузки уже сокращаются.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные портовых администраций, отраслевые источники и российские метеорологические службы.

Балтика замерзает: что известно

С понедельника нефтяной терминал Приморск и топливный порт Высоцк обязали все суда, не относящиеся к ледовому классу, заходить только с индивидуальным ледокольным эскортом.

Соответствующие приказы обнародованы на сайте администрации балтийских портов РФ.

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, Финский залив, через который проходит около 40% морского экспорта российской нефти, сейчас в основном покрыт льдом.

Подобные условия в последний раз фиксировались в 2010–2011 годах.

Отраслевые источники отмечают, что сочетание толстого льда и дефицита судов с укрепленными корпусами затрудняет вывоз сырой нефти, нефтепродуктов и других грузов из региона.

Проблемы с ледоколами и простои танкеров

Для смягчения ситуации Россия передислоцирует ледоколы Сибирь и Мурманск из Арктики. Ожидается, что к концу месяца флот ледоколов в Финском заливе увеличится до шести единиц.

В то же время Министерство транспорта РФ призвало судовладельцев учитывать это обстоятельство при планировании рейсов, поскольку дополнительные ледоколы прибудут только в конце февраля.

По данным отрасли, время ожидания судов в пунктах формирования ледокольных конвоев выросло на 5–7 дней.

По состоянию на понедельник в районе находились 23 танкера, однако только три из них прибыли на прошлой неделе и еще не загрузились.

За первую половину февраля экспорт нефти из Приморска упал до 490 тыс. баррелей в сутки — это примерно на треть меньше, чем год назад, и почти на 50% меньше, чем в первой половине 2024 года.

Ситуацию осложняют и внешние факторы: западные санкции, сильный рубль и низкие цены на нефть.

Объемы поставок сократились примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предрождественским пиком.

Кроме того, около 140 млн баррелей российской нефти сейчас хранятся на танкерах, а часть судов простаивает неделями из-за логистических ограничений и снижения спроса со стороны Индии.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по Адриатическому трубопроводу из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу Дружба через Украину.

Вопрос альтернативных маршрутов поставки российской нефти также планируют обсуждать во время переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с государственным секретарем США Марко Рубио.

