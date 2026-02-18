Экспорт российской нефти под угрозой из-за льда в Балтийском море — Bloomberg
- Балтийское море переживает самое сильное обледенение за 15 лет, что затрудняет экспорт нефти РФ.
- Порты Приморск и Высоцк ограничили заход судов без ледового класса.
- Экспорт из Приморска уже упал почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
Из-за резкого ухудшения ледовой обстановки в Балтийском море Россия сталкивается с новыми рисками для морского экспорта нефти.
Ключевые порты вынуждены ограничивать заход судов, а объемы отгрузки уже сокращаются.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные портовых администраций, отраслевые источники и российские метеорологические службы.
Балтика замерзает: что известно
С понедельника нефтяной терминал Приморск и топливный порт Высоцк обязали все суда, не относящиеся к ледовому классу, заходить только с индивидуальным ледокольным эскортом.
Соответствующие приказы обнародованы на сайте администрации балтийских портов РФ.
По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, Финский залив, через который проходит около 40% морского экспорта российской нефти, сейчас в основном покрыт льдом.
Подобные условия в последний раз фиксировались в 2010–2011 годах.
Отраслевые источники отмечают, что сочетание толстого льда и дефицита судов с укрепленными корпусами затрудняет вывоз сырой нефти, нефтепродуктов и других грузов из региона.
Проблемы с ледоколами и простои танкеров
Для смягчения ситуации Россия передислоцирует ледоколы Сибирь и Мурманск из Арктики. Ожидается, что к концу месяца флот ледоколов в Финском заливе увеличится до шести единиц.
В то же время Министерство транспорта РФ призвало судовладельцев учитывать это обстоятельство при планировании рейсов, поскольку дополнительные ледоколы прибудут только в конце февраля.
По данным отрасли, время ожидания судов в пунктах формирования ледокольных конвоев выросло на 5–7 дней.
По состоянию на понедельник в районе находились 23 танкера, однако только три из них прибыли на прошлой неделе и еще не загрузились.
За первую половину февраля экспорт нефти из Приморска упал до 490 тыс. баррелей в сутки — это примерно на треть меньше, чем год назад, и почти на 50% меньше, чем в первой половине 2024 года.
Ситуацию осложняют и внешние факторы: западные санкции, сильный рубль и низкие цены на нефть.
Объемы поставок сократились примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предрождественским пиком.
Кроме того, около 140 млн баррелей российской нефти сейчас хранятся на танкерах, а часть судов простаивает неделями из-за логистических ограничений и снижения спроса со стороны Индии.
Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по Адриатическому трубопроводу из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу Дружба через Украину.
Вопрос альтернативных маршрутов поставки российской нефти также планируют обсуждать во время переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с государственным секретарем США Марко Рубио.