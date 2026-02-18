Через різке посилення льодової обстановки у Балтійському морі Росія стикається з новими ризиками для морського експорту нафти.

Ключові порти змушені обмежувати захід суден, а обсяги відвантаження вже скорочуються.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані портових адміністрацій, галузеві джерела та російські метеорологічні служби.

Балтика замерзає: що відомо

З понеділка нафтовий термінал Приморськ та паливний порт Висоцьк зобов’язали всі судна, що не належать до льодового класу, заходити лише з індивідуальним криголамним ескортом.

Відповідні накази оприлюднені на сайті адміністрації балтійських портів РФ.

За словами головного синоптика Санкт-Петербурга Олександра Колесова, Фінська затока, через яку проходить близько 40% морського експорту російської нафти, нині здебільшого вкрита льодом.

Подібні умови востаннє фіксувалися у 2010–2011 роках.

Галузеві джерела зазначають, що поєднання товстої криги та дефіциту суден зі зміцненими корпусами ускладнює вивезення сирої нафти, нафтопродуктів та інших вантажів із регіону.

Проблеми з криголамами та простої танкерів

Для пом’якшення ситуації Росія передислоковує криголами Сибір і Мурманськ з Арктики. Очікується, що до кінця місяця флот криголамів у Фінській затоці зросте до шести одиниць.

Водночас Міністерство транспорту РФ закликало судновласників враховувати цю обставину при плануванні рейсів, оскільки додаткові криголами прибудуть лише наприкінці лютого.

За даними галузі, час очікування суден у пунктах формування криголамних конвоїв зріс на 5–7 днів.

Станом на понеділок у районі перебували 23 танкери, однак лише три з них прибули минулого тижня і ще не завантажилися.

За першу половину лютого експорт нафти з Приморська впав до 490 тис. барелів на добу — це приблизно на третину менше, ніж рік тому, і майже на 50% менше, ніж у першій половині 2024 року.

Ситуацію ускладнюють і зовнішні чинники: західні санкції, сильний рубль та низькі ціни на нафту.

Обсяги поставок скоротилися приблизно на 500 тис. барелів на добу порівняно з передріздвяним піком.

Крім того, близько 140 млн барелів російської нафти зараз зберігаються на танкерах, а частина суден простоює тижнями через логістичні обмеження та зниження попиту з боку Індії.

Раніше Петер Сійярто заявив , що Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти Адріатичним трубопроводом через припинення транзиту нафти трубопроводом Дружба через Україну.

Питання альтернативних маршрутів постачання російської нафти також планують обговорювати під час переговорів прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан із державним секретарем США Марко Рубіо.

