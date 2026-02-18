Иран рассматривает возможность передать высокообогащенный уран России и приостановить процесс обогащения на несколько лет, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских, арабских и американских чиновников.

Предложение Ирана по обогащенному урану

По данным издания, во время первого раунда переговоров с США, который состоялся 6 февраля в Омане, иранские представители заявили о готовности отправить за границу запасы высокообогащенного урана.

Речь идет о материале с уровнем обогащения около 60%, которого, по оценкам экспертов, хватило бы для создания примерно 12 ядерных бомб в случае доведения обогащения до 90%.

— На предыдущей встрече в Омане Иран заявил США, что готов отправлять за границу этот высокообогащенный материал, которого хватило бы для заправки 12 ядерных бомб, возможно, в Россию, — сказали изданию иранские, арабские и американские официальные лица.

Также иранская сторона дала понять, что готова приостановить процесс обогащения урана на срок до трех лет.

Впрочем, в материале отмечается, что такое предложение может иметь ограниченное значение, поскольку после американских ударов в июне 2025 года ключевые ядерные объекты Ирана были серьезно повреждены.

Значительная часть запасов высокообогащенного урана, по данным издания, может находиться под обломками разрушенных объектов.

Иран, со своей стороны, традиционно настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, хотя страна остается единственным государством без ядерного оружия, которое производит уран с таким высоким уровнем обогащения.

Напомним, что по данным Reuters, американские военные усилили присутствие на Ближнем Востоке и рассматривают сценарии затяжной военной операции в случае соответствующего решения Белого дома.

Несмотря на это, дипломатические контакты между сторонами продолжаются, в частности запланированы новые раунды переговоров с участием спецпосланцев США.

