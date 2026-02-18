Іран розглядає можливість передати високозбагачений уран Росії та призупинити процес збагачення на кілька років, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на іранських, арабських та американських посадовців.

Пропозиція Ірану щодо збагаченого урану

За даними видання, під час першого раунду переговорів зі США, який відбувся 6 лютого в Омані, іранські представники заявили про готовність відправити за кордон запаси високозбагаченого урану.

Йдеться про матеріал із рівнем збагачення близько 60%, якого, за оцінками експертів, вистачило б для створення приблизно 12 ядерних бомб у разі доведення збагачення до 90%.

— На попередній зустрічі в Омані Іран заявив США, що готовий відправляти за кордон цей високозбагачений матеріал, якого вистачило б для заправки 12 ядерних бомб, можливо, в Росію, – сказали виданню іранські, арабські та американські офіційні особи.

Також іранська сторона дала зрозуміти, що готова призупинити процес збагачення урану на строк до трьох років.

Втім, у матеріалі зазначається, що така пропозиція може мати обмежене значення, оскільки після американських ударів у червні 2025 року ключові ядерні об’єкти Ірану були серйозно пошкоджені.

Значна частина запасів високозбагаченого урану, за даними видання, може перебувати під уламками зруйнованих об’єктів.

Іран, зі свого боку, традиційно наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер, хоча країна залишається єдиною державою без ядерної зброї, яка виробляє уран із таким високим рівнем збагачення.

Нагадаємо, що за даними Reuters, американські військові посилили присутність на Близькому Сході та розглядають сценарії затяжної військової операції у разі відповідного рішення Білого дому.

Попри це, дипломатичні контакти між сторонами тривають, зокрема заплановані нові раунди переговорів за участі спецпосланців США.

