Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который переносит все механизмы поддержки украинских беженцев в общий закон о предоставлении защиты иностранцам.

Об этом сообщает RMF24.

Новый закон о поддержке украинцев: что известно

С 2022 года действовал закон о специальной помощи для украинцев, который создал отдельную правовую систему, упрощавшую правила проживания, трудоустройства, получения социальных льгот и образования для беженцев из Украины.

Новый закон постепенно отменяет эту отдельную систему. Основные механизмы помощи будут включены в общие положения о защите иностранцев.

Кроме того, подписанный документ продлевает срок легального пребывания в Польше для граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Одним из значительных изменений закона является требование подать заявление на получение номера PESEL, идентификационного номера человека, который предоставляет доступ к различным сервисам и упрощает бюрократические процедуры, в течение 30 дней после въезда в Польшу.

Если заявление не будет подано в этот срок, временная защита прекращает действовать и это будет рассматриваться как отказ от этой формы поддержки.

Напомним, в ноябре прошлого года Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинцам в последний раз. По его словам, в дальнейшем к гражданам Украины будут относиться как к другим нацменьшинствам.

Ранее президент Польши наложил вето на предыдущий закон о помощи украинцам, ссылаясь на якобы чрезмерный объем социальной поддержки, которую получают украинские беженцы.

Новый закон парламент окончательно принял 17 сентября.

