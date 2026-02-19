Президент Польши подписал новый закон о помощи украинским беженцам
- Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который переносит поддержку украинских беженцев в общий закон о защите иностранцев.
- Закон продлевает легальное пребывание граждан Украины в Польше до 4 марта 2027 года и устанавливает обязанность получить номер PESEL в течение 30 дней после въезда.
Об этом сообщает RMF24.
Новый закон о поддержке украинцев: что известно
С 2022 года действовал закон о специальной помощи для украинцев, который создал отдельную правовую систему, упрощавшую правила проживания, трудоустройства, получения социальных льгот и образования для беженцев из Украины.
Новый закон постепенно отменяет эту отдельную систему. Основные механизмы помощи будут включены в общие положения о защите иностранцев.
Кроме того, подписанный документ продлевает срок легального пребывания в Польше для граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.
Одним из значительных изменений закона является требование подать заявление на получение номера PESEL, идентификационного номера человека, который предоставляет доступ к различным сервисам и упрощает бюрократические процедуры, в течение 30 дней после въезда в Польшу.
Если заявление не будет подано в этот срок, временная защита прекращает действовать и это будет рассматриваться как отказ от этой формы поддержки.
Напомним, в ноябре прошлого года Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинцам в последний раз. По его словам, в дальнейшем к гражданам Украины будут относиться как к другим нацменьшинствам.
Ранее президент Польши наложил вето на предыдущий закон о помощи украинцам, ссылаясь на якобы чрезмерный объем социальной поддержки, которую получают украинские беженцы.
Новый закон парламент окончательно принял 17 сентября.