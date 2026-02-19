Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який переносить усі механізми підтримки українських біженців до загального закону про надання захисту іноземцям.

Про це повідомляє RMF24.

Новий закон про підтримку українців: що відомо

З 2022 року діяв закон про спеціальну допомогу для українців, який створив окрему правову систему, що спрощувала правила проживання, працевлаштування, отримання соціальних пільг та освіти для біженців з України.

Новий закон поступово скасовує цю окрему систему. Основні механізми допомоги будуть включені до загальних положень про захист іноземців.

Крім того, підписаний документ продовжує термін легального перебування в Польщі для громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

Однією зі значних змін закону є вимога подати заяву на отримання номера PESEL, ідентифікаційного номера людини, що надає доступ до різних сервісів і спрощує бюрократичні процедури, протягом 30 днів після в’їзду до Польщі.

Якщо заява не буде подана в цей термін, тимчасовий захист припиняє діяти і це розглядатиметься як відмова від цієї форми підтримки.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям востаннє. За його словами, надалі до громадян України будуть ставитися як до інших нацменшин.

Раніше президент Польщі наклав вето на попередній закон про допомогу українцям, посилаючись на нібито надмірний обсяг соціальної підтримки, яку отримують українські біженці.

Новий закон парламент остаточно ухвалив 17 вересня.

