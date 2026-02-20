Тегеран написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с предупреждением о том, что если США атакуют Иран, то американские военные объекты на Ближнем Востоке станут законными целями для ответа.

Письмо с этим заявлением опубликовал журналист Axios Барак Равид у себя в X.

Иран о возможных ударах по объектам США

Отмечается, что в своем обращении Иран жаловался на недавние заявления президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что они свидетельствуют о реальном риске военной агрессии.

Тегеран отметил, что хотя он и не хочет войны, однако вынужден будет решительно ответить, если Вашингтон нанесет удар.

– В случае нападения все базы, объекты и активы вражеских сил в регионе станут законными целями в контексте оборонного ответа Ирана, – говорится в письме.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что возможность Вашингтона и Тегерана достичь ядерного соглашения станет известна через 10 дней.

Если этого не произойдет, по его словам, произойдут «плохие вещи».

18 февраля издание Axios, ссылаясь на собственные информированные источники в правительственных кругах, сообщило, что администрация Дональда Трампа находится в шаге от масштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

По данным аналитиков, уровень угрозы значительно выше, чем считает большинство граждан США, а начало боевых действий может произойти уже в ближайшее время.

28 января Трамп объявил о приближении мощного американского флота к берегам Ирана. Глава Белого дома выдвинул Тегерану жесткое требование о немедленном возобновлении ядерных переговоров. Тогда он призвал иранские власти срочно сесть за стол переговоров для заключения нового ядерного соглашения.

