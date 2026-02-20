Тегеран написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу з попередженням про те, що якщо США атакують Іран, то американські військові об’єкти на Близькому Сході стануть законними цілями для відповіді.

Лист із цією заявою опублікував журналіст Axios Барак Равід у себе в X.

Іран про можливі удари по об’єктах США

Зазначається, що у своєму зверненні Іран жалівся на нещодавні заяви президента США Дональда Трампа та наголосив, що вони свідчать про реальний ризик військової агресії.

Зараз дивляться

Тегеран зауважив, що хоча він і не хоче війни, однак вимушений буде рішуче відповісти, якщо Вашингтон завдасть удару.

– У разі нападу всі бази, об’єкти та активи ворожих сил у регіоні стануть законними цілями в контексті оборонної відповіді Ірану, – сказано у листі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що можливість Вашингтону та Тегерану досягти ядерної угоди стане відомою за 10 днів.

Якщо цього не станеться, за його словами, стануться “погані речі”.

18 лютого видання Axios, посилаючись на власні поінформовані джерела в урядових колах, повідомило, що адміністрація Дональда Трампа перебуває за крок до масштабного збройного конфлікту на Близькому Сході.

За даними аналітиків, рівень загрози є значно вищим, ніж вважає більшість громадян США, а початок бойових дій може відбутися вже найближчим часом.

28 січня Трамп оголосив про наближення потужного американського флоту до берегів Ірану. Очільник Білого дому висунув Тегерану жорстку вимогу щодо негайного відновлення ядерних переговорів. Тоді він закликав іранську владу терміново сісти за стіл переговорів для укладення нової ядерної угоди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.