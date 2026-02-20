Новая Зеландия расширила санкционный режим против России и Ирана, добавив в ограничительный список десятки лиц, компаний и судов, а также снизив предельную цену на российскую нефть.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Новой Зеландии.

Санкции Новой Зеландии против РФ: что известно

В МИД страны отметили, что с 20 февраля санкционный список был существенно расширен.

Под ограничения попали 23 физических лица и 13 предприятий из России и Ирана, а также 100 морских судов, связанных с перевозкой российских энергоносителей.

Кроме того, Новая Зеландия снизила предельную цену на российскую сырую нефть с $47,60 до $44,10 за баррель — до уровня, ранее установленного Европейским Союзом.

Согласно обновленному реестру, санкции введены, в частности, против руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, а также нескольких граждан РФ, являющихся сотрудниками российских разведывательных структур.

Также в санкционный список включены три гражданина Ирана — члены правления компании Qods Aviation Industry, которая является ведущим производителем боевых беспилотников.

Ранее Новая Зеландия вместе с Австралией присоединилась к программе NATO PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет партнеров блока.

