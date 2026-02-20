Новая Зеландия расширила санкции против РФ и снизила предельную цену на нефть
- Новая Зеландия расширила санкции против России и Ирана из-за войны в Украине.
- Под ограничения попали 23 человека, 13 компаний и 100 морских судов.
- Страна снизила предельную цену на российскую нефть до $44,10 за баррель.
Новая Зеландия расширила санкционный режим против России и Ирана, добавив в ограничительный список десятки лиц, компаний и судов, а также снизив предельную цену на российскую нефть.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Новой Зеландии.
Санкции Новой Зеландии против РФ: что известно
В МИД страны отметили, что с 20 февраля санкционный список был существенно расширен.
Под ограничения попали 23 физических лица и 13 предприятий из России и Ирана, а также 100 морских судов, связанных с перевозкой российских энергоносителей.
Кроме того, Новая Зеландия снизила предельную цену на российскую сырую нефть с $47,60 до $44,10 за баррель — до уровня, ранее установленного Европейским Союзом.
Согласно обновленному реестру, санкции введены, в частности, против руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, а также нескольких граждан РФ, являющихся сотрудниками российских разведывательных структур.
Также в санкционный список включены три гражданина Ирана — члены правления компании Qods Aviation Industry, которая является ведущим производителем боевых беспилотников.
Ранее Новая Зеландия вместе с Австралией присоединилась к программе NATO PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет партнеров блока.