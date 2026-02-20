Нова Зеландія розширила санкційний режим проти Росії та Ірану, додавши до обмежувального списку десятки осіб, компаній і суден, а також знизивши граничну ціну на російську нафту.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нової Зеландії.

Санкції Нової Зеландії проти РФ: що відомо

У МЗС країни зазначили, що з 20 лютого санкційний список було суттєво розширено.

Під обмеження потрапили 23 фізичні особи та 13 підприємств із Росії та Ірану, а також 100 морських суден, пов’язаних із перевезенням російських енергоносіїв.

Окрім цього, Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську сиру нафту з $47,60 до $44,10 за барель — до рівня, раніше встановленого Європейським Союзом.

Згідно з оновленим реєстром, санкції запроваджено, зокрема, проти керівників російської криптовалютної біржі Garantex, а також кількох громадян РФ, які є співробітниками російських розвідувальних структур.

Також до санкційного списку внесено трьох громадян Ірану — членів правління компанії Qods Aviation Industry, яка є провідним виробником бойових безпілотників.

Раніше Нова Зеландія разом з Австралією приєдналася до програми NATO PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом партнерів блоку.

