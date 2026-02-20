В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс преодолел значительное расстояние для беседы с Владимиром Путиным, однако в итоге ограничился телефонным контактом.

В течение предыдущих недель американские спецслужбы получали сигналы о возможной подготовке России к вторжению в Украину. Об этом сообщило издание The Guardian.

Контакт Бернса с Путиным и позиция Кремля

По информации издания, тогдашний президент США Джо Байден направил Бернса в Москву с целью предупредить главу Кремля о катастрофических экономических и политических последствиях такого решения.

Пятнадцать лет назад, во время работы Бернса на посту посла США в Москве, Путин оставался относительно доступным для контактов. В последующие годы российский лидер сосредоточил власть в своих руках и паранойю. После начала пандемии коронавируса личные встречи с ним стали крайне редкими.

Бернс вместе с делегацией получил информацию о пребывании президента РФ в резиденции на побережье Черного моря. Из-за этого формат личной встречи заменили телефонным разговором.

Во время разговора Бернс изложил позицию США относительно подготовки России к вторжению в Украину, однако Путин не принял во внимание эти аргументы.

Глава Кремля заявил, что разведывательные службы сообщили ему об американском военном корабле на горизонте Черного моря, оснащенном ракетами, способными достичь его местонахождения за несколько минут.

По словам Путина, это свидетельствует о стратегической уязвимости России в однополярном мире с доминированием США.

Разговор Бернса с Путиным, а также три напряженные личные встречи с высокопоставленными чиновниками, ответственными за безопасность, произвели на директора ЦРУ крайне тревожное впечатление.

После отъезда из Москвы он испытывал гораздо большую обеспокоенность по поводу перспективы войны и проинформировал о своих оценках Байдена.

Прогнозы разведки и недооценка сценариев

Через три с половиной месяца Путин отдал приказ войскам о вторжении в Украину. Это решение стало самым масштабным нарушением европейского порядка безопасности со времен Второй мировой войны.

ЦРУ и МИ-6 предвидели сценарий российского вторжения, однако не смогли точно оценить его ход. В частности, в разведках считали быстрый захват Украины Россией неизбежным. В то же время часть европейских спецслужб не верила в возможность полномасштабной войны в Европе в XXI веке.

– Они помнили сомнительную разведывательную информацию, представленную для оправдания вторжения в Ирак два десятилетия назад, и не хотели доверять американцам в том, что казалось фантастическим прогнозом, – говорится в публикации.

Издание утверждает, что украинское правительство оказалось полностью не готовым к российскому вторжению.

Президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких месяцев отвергал все более настойчивые предупреждения США как проявление паники и сдерживал беспокойство среди военных и представителей разведки. В конце концов, часть из них предприняла ограниченные шаги по подготовке без его ведома.

– В последние недели руководители разведки начали это понимать, настроение изменилось. Но политическое руководство отказывалось это принять до самого конца, – рассказал один из представителей американской разведки.

Как формировалось решение о вторжении

Через четыре года после этих событий аналитики выделяют ряд уроков по сбору и анализу разведывательной информации.

– Пожалуй, самый важный урок, учитывая, что мир кажется более непредсказуемым, чем когда-либо в новейшей истории, заключается в том, что опасно отвергать какой-то сценарий только потому, что он кажется нерациональным или невозможным, – говорится в материале.

ЦРУ получило значительный объем информации о планах Путина по вторжению в Украину, однако точный момент принятия решения о начале полномасштабных действий остался неустановленным.

Часть аналитиков после анализа доказательств предположила, что решение могло появиться в первой половине 2020 года. В этот период глава Кремля добился принятия конституционных поправок, которые позволяют ему оставаться у власти после 2024 года.

Во время изоляции в условиях пандемии Covid Путин в течение нескольких месяцев изучал труды по истории России и размышлял над собственной ролью в историческом процессе.

После жесткого подавления протестов в Беларуси летом 2020 года президент Александр Лукашенко оказался в большей зависимости от Кремля. Издание предполагает, что это создало для Путина возможность получить согласие на использование территории Беларуси в качестве плацдарма для вторжения.

Первые признаки подготовки к полномасштабному вторжению появились весной 2021 года, когда российские войска начали сосредотачиваться вдоль границ Украины и на территории оккупированного Крыма под предлогом учений.

Американская разведка допускала возможность использования ежегодного послания Путина 21 апреля для обоснования военных действий против Украины. После получения этой информации за неделю до выступления Байден выразил обеспокоенность и провел телефонный разговор с Путиным.

— Он выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы, который, как мы знали, заинтересует Путина, — рассказала директор национальной разведки Байдена Аврил Хейнс.

После этого выступление главы Кремля оказалось значительно менее агрессивным, чем ожидали в Вашингтоне. На следующий день российская армия заявила о завершении учений у границы с Украиной.

В июне лидеры провели встречу в Женеве. Во время переговоров Путин почти не затрагивал тему Украины. В то же время, как отмечается в публикации, впоследствии стало очевидно, что российский президент выбрал недипломатичный путь.

Через четыре недели Путин обнародовал обширный материал об истории Украины, в котором обратился к событиям IX века и пытался доказать, что “настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией”.

В сентябре Россия вновь начала наращивание сил вдоль украинских границ. Уже через месяц численность войск достигла уровня, который невозможно было игнорировать.

По информации издания, в этот период Вашингтон получил новые разведданные о планах России. Эти сведения были более подробными и вызвали гораздо большее беспокойство, чем весной.

Рассматривались варианты официальной аннексии Донбасса. Рассматривались варианты официальной аннексии Донбасса или реализации максималистского сценария с прокладкой сухопутного коридора через юг Украины для соединения Донбасса с оккупированным Крымом. Также не исключалась возможность попытки захвата Киева.

Часть представителей политической элиты США отнеслась к этим оценкам скептически. В то же время аналитики разведки проявляли серьезную обеспокоенность из-за имеющихся данных. После возвращения Бернса из Москвы сигналы тревоги только усилились.

Предупреждение Киева и реакция Зеленского

В конце октября ЦРУ и МИ-6 направили в Киев меморандумы с изложением новых оценок разведки. Как отмечается в статье, украинская сторона отнеслась к этим выводам с недоверием.

В середине ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев и сообщил Владимиру Зеленскому, что Лондон рассматривает российское вторжение как вопрос “когда”, а не “если”.

Он рекомендовал начать подготовку государства к войне. По оценке издания, Зеленский находился в режиме пассивного слушания.

В материале отмечается, что Зеленский потерял веру в возможность договоренностей с Путиным, однако опасался, что публичные заявления о масштабной войне вызовут панику в обществе. Публичные предупреждения со стороны США и Великобритании вызывали у него все большее раздражение.

— В ноябре он отправил одного из своих высших чиновников по вопросам безопасности с сверхсекретной миссией в европейскую столицу, чтобы передать политическим лидерам через каналы разведки сообщение: страх перед войной является ложным, и все это делается для того, чтобы США попытались оказать давление на Россию, — говорится в статье.

