В столице КНДР Пхеньяне стартовал IX съезд правящей Трудовой партии Кореи — главное политическое событие страны за последние пять лет.

Об открытии съезда сообщило северокорейское государственное агентство KCNA.

Съезд Трудовой партии Кореи: что известно

Как отмечается, в работе съезда принимают участие около 5 тыс. делегатов со всей страны, среди которых более 200 представителей Центрального комитета партии и более 4 700 делегатов от региональных и промышленных органов.

Открывая съезд, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что с момента предыдущего партийного собрания в 2021 году национальная экономика якобы преодолела трудности и создала основу для дальнейшего развития.

— Мы также безвозвратно укрепили статус страны на международной арене, что привело к масштабным изменениям в мировом политическом порядке, — сказал Ким, намекая на стремление Пхеньяна к статусу ядерной державы.

Он подчеркнул, что съезд должен разработать планы и проекты для следующего этапа развития страны, а также усилить руководящую роль партии.

— Перед нашей партией стоят сложные и срочные задачи по развитию экономики и улучшению жизни людей, — отметил глава КНДР.

Напомним, что Ким Чен Ын стал генсеком главной трудовой партии КНДР в начале января 2021 года. До этого политик занимал пост председателя этой партии.

