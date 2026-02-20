У столиці КНДР Пхеньяні стартував IX з’їзд правлячої Трудової партії Кореї — головна політична подія країни за останні п’ять років.

Про відкриття з’їзду повідомило північнокорейське державне агентство KCNA.

З’їзд Трудової партії Кореї: що відомо

Як зазначається, у роботі з’їзду беруть участь близько 5 тис. делегатів з усієї країни, серед яких понад 200 представників Центрального комітету партії та більш як 4 700 делегатів від регіональних і промислових органів.

Відкриваючи з’їзд, генеральний секретар Трудової партії Кореї та лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що з моменту попереднього партійного зібрання у 2021 році національна економіка нібито подолала труднощі та створила основу для подальшого розвитку.

— Ми також безповоротно зміцнили статус країни на міжнародній арені, що призвело до масштабних змін у світовому політичному порядку, — сказав Кім, натякаючи на прагнення Пхеньяна до статусу ядерної держави.

Він наголосив, що з’їзд має розробити плани та проєкти для наступного етапу розвитку країни, а також посилити керівну роль партії.

— Перед нашою партією стоять складні й термінові завдання щодо розвитку економіки та покращення життя людей, — зазначив очільник КНДР.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин став генсеком головної трудової партії КНДР напочатку січня 2021 року. До цього політик обіймав посаду голови цієї партії.

