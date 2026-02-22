В ночь на воскресенье возле поместья президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго произошла стрельба, сообщила Секретная служба США.

Стрельба возле поместья президента США произошла около 1:30 ночи, пишет издание Fox News. Неизвестный мужчина в возрасте около 20 лет совершил “несанкционированное проникновение” на территорию частной резиденции.

У северных ворот с предметом, похожим на ружье, и канистрой с горючим его заметили. Ему приказали бросить оружие, однако злоумышленник положил емкость с бензином, а дробовик поднял в позицию готовности для стрельбы.

Затем заместитель шерифа и агенты Секретной службы выстрелили из своего оружия, в результате чего нападавший скончался.

Специальный агент Секретной службы США Рафаэль Баррос из полевого офиса Секретной службы США в Майами заявил, что во время инцидента ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал.

По информации официальных лиц, никто из персонала Секретной службы или шерифов округа Палм-Бич не пострадал, а на территории поместья на тот момент не было Дональда Трампа.

Во время предвыборной кампании 2024 года он уже становился целью нападающих.

В июле 2024 года во время митинга в Пенсильвании 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши соседнего здания. Трамп получил ранение уха, один зритель погиб.

В сентябре 2024 года на поле для гольфа во Флориде агенты Секретной службы заметили скрывавшегося в кустах вооруженного мужчину Райана Уэсли Раута. Его задержали до того, как тот успел выстрелить. В феврале 2026 года суд вынес ему приговор – пожизненное заключение.

