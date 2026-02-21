Премьер Словакии Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине
- Фицо заявил, что дает Украине срок до 23 февраля для возобновления поставок нефти.
- В случае отказа Словакия может прекратить аварийные поставки электроэнергии.
- Премьер обвинил президента Зеленского в "враждебном отношении" к Словакии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если в понедельник, 23 февраля, Украина не возобновит поставки нефти в Словакию, то страна в ответ прекратит поставки электроэнергии украинцам.
Об этом Роберт Фицо написал в Facebook.
Фицо угрожает остановить поставки электричества Украине
Премьер подчеркнул, что с начала войны Словакия помогает Украине, оказывает гуманитарную помощь. На территории страны находится около 180 тыс. украинцев.
— Мы делаем для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны. Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день я обращусь к нашим компаниям с просьбой прекратить поставки электроэнергии Украине, — заявил Роберт Фицо.
Он заявляет, что президент Владимир Зеленский якобы не хочет понимать добрых намерений Словакии и относится к стране враждебно.
По словам Роберта Фицо, решение Украины о прекращении поставок газа в Словакию нанесло стране ущерб в размере €500 млн в год. Прекращение поставок нефти наносит еще больший ущерб и создает логистические трудности.
Премьер рассказал, что только в январе 2026 года аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, было в два раза больше, чем за весь 2025 год.
— Если в понедельник не будет возобновлено поставки нефти в Словакию, я попрошу SEPS, государственную акционерную компанию, прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину, — написал Фицо в Facebook и обвинил президента Зеленского во враждебном отношении к стране.
Роберт Фицо считает, что будет правильным отказаться привлекать Словакию к последнему военному займу для Украины в размере €90 млрд.