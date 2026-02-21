МЗС України назвало шантажем заяви урядовців Угорщини та Словаччини щодо можливої зупинки постачання електроенергії в Україну й порадило відправляти ультиматуми до Кремля, а не до Києва.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

МЗС назвало шантажем погрози Угорщини та Словаччини

– Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки щодо енергопостачання між нашими країнами, – йдеться у заяві МЗС.

У документі зазначається, що “такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України і намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону”.

Відомство наголошує, що уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й завдають шкоди власним енергетичним компаніям, які здійснюють постачання на комерційній основі.

У МЗС додали, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської Комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами.

Також надано інформацію про наслідки атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба урядам Угорщини і Словаччини.

У МЗС додали, що під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові та стабілізаційні ремонтні роботи.

Зазначається, що Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.

– Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів. Водночас, в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти Механізм раннього попередження, передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, – зазначається в заяві.

Україна закликала уряди Угорщини та Словаччини до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки.

– Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва, – наголошується у заяві МЗС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом Дружба.

