Во вторник, 24 февраля, Правительство Великобритании объявило о крупнейшем пакете санкций против России за четыре года полномасштабной войны в Украине.

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России

В заявлении британского правительства говорится о введении одного из самых больших пакетов санкций против РФ.

Отмечается, что новые меры направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний – Транснефть. Известно, что она отвечает за транспортировку более 80% российского экспорта нефти. Это шаг еще больше усложнит для РФ поиск покупателей на санкционную нефть.

Сейчас смотрят

Кроме того, ограничительные меры касаются теневой сети незаконных трейдеров российской нефти – под санкции попадают 175 компаний из сети 2Rivers. Это один из самых крупных операторов теневого флота в мире и крупный трейдер российской нефти.

К тому же, в новый “санкционный пакет” были включены 48 танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Отмечается, что сегодняшние санкции Великобритании против России также направлены против:

49 компаний и физических лиц, которые оказывают поддержку российской военной машины, включая международных поставщиков, обеспечивающих поставку ключевых товаров, компонентов и технологий, используемых в российских беспилотниках и другом вооружении, с помощью которого РФ терроризирует украинское население;

3 гражданских компаний в атомной отрасли и 2 физических лиц, которые пытаются заключить контракты на строительство новых российских атомных объектов за рубежом для получения дополнительных источников энергетических доходов, компенсирующих падение нефтяных;

6 объектов российской отрасли CПГ-газа, включая суда, трейдеров и терминалы Портовая и Высоцк, ответственные за экспорт российского СПГ-газа;

9 российских банков, которые обрабатывают трансграничные платежи и являются жизненно важными для попыток России сохранить доступ к международным рынкам и помочь финансировать военные действия Кремля.

В целом Великобритания уже ввела санкции более 3 тыс. физических лиц, компаний и судов в рамках своего санкционного режима против России.

Напомним, что сегодня Великобритания также объявила о выделении более 30 миллионов фунтов стерлингов в качестве военной и гуманитарной поддержки Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.