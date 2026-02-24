Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против РФ за четыре года войны
- Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против РФ за четыре года войны.
- Ограничения направлены против энергетического сектора, в частности, компании Транснефть и 175 структур сети 2Rivers.
- Под санкции также попали банки, танкеры, компании ВПК и атомной отрасли России.
Во вторник, 24 февраля, Правительство Великобритании объявило о крупнейшем пакете санкций против России за четыре года полномасштабной войны в Украине.
В заявлении британского правительства говорится о введении одного из самых больших пакетов санкций против РФ.
Отмечается, что новые меры направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний – Транснефть. Известно, что она отвечает за транспортировку более 80% российского экспорта нефти. Это шаг еще больше усложнит для РФ поиск покупателей на санкционную нефть.
Кроме того, ограничительные меры касаются теневой сети незаконных трейдеров российской нефти – под санкции попадают 175 компаний из сети 2Rivers. Это один из самых крупных операторов теневого флота в мире и крупный трейдер российской нефти.
К тому же, в новый “санкционный пакет” были включены 48 танкеров, которые перевозят российскую нефть.
Отмечается, что сегодняшние санкции Великобритании против России также направлены против:
49 компаний и физических лиц, которые оказывают поддержку российской военной машины, включая международных поставщиков, обеспечивающих поставку ключевых товаров, компонентов и технологий, используемых в российских беспилотниках и другом вооружении, с помощью которого РФ терроризирует украинское население;
3 гражданских компаний в атомной отрасли и 2 физических лиц, которые пытаются заключить контракты на строительство новых российских атомных объектов за рубежом для получения дополнительных источников энергетических доходов, компенсирующих падение нефтяных;
6 объектов российской отрасли CПГ-газа, включая суда, трейдеров и терминалы Портовая и Высоцк, ответственные за экспорт российского СПГ-газа;
9 российских банков, которые обрабатывают трансграничные платежи и являются жизненно важными для попыток России сохранить доступ к международным рынкам и помочь финансировать военные действия Кремля.
В целом Великобритания уже ввела санкции более 3 тыс. физических лиц, компаний и судов в рамках своего санкционного режима против России.
Напомним, что сегодня Великобритания также объявила о выделении более 30 миллионов фунтов стерлингов в качестве военной и гуманитарной поддержки Украины.