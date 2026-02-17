В ночь на 17 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, а также по ряду логистических объектов и узлу связи оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение Ильского НПЗ и логистики врага: что известно

По данным Генштаба, в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край РФ) был поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Зафиксировано попадание по цели с последующим пожаром на территории предприятия.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России.

Суммарная мощность его установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год, а само предприятие привлечено к обеспечению армии оккупантов топливом.

Также Силы обороны поразили районы сосредоточения противника на временно оккупированной территории Запорожской области — в районах Розовки и Любимовки.

Кроме этого, под удар попали логистические объекты врага, в частности склады материально-технического обеспечения в Донецке и в районе населенного пункта Лидино на ВОТ Донецкой области.

В районе населенного пункта Зеленополь на временно оккупированной территории Запорожской области поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника.

В настоящее время потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

