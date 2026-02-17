Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ и ряду объектов оккупантов на ВОТ — Генштаб
- Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ, на территории объекта возник пожар.
- Под удар попали склады МТС в Донецке и на ВОТ Донецкой области, а также районы сосредоточения войск в Запорожской области.
- В Зеленополе поражен узел связи мотострелковой дивизии оккупантов, потери врага уточняются.
В ночь на 17 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ, а также по ряду логистических объектов и узлу связи оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение Ильского НПЗ и логистики врага: что известно
По данным Генштаба, в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край РФ) был поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Зафиксировано попадание по цели с последующим пожаром на территории предприятия.
Ильский НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России.
Суммарная мощность его установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год, а само предприятие привлечено к обеспечению армии оккупантов топливом.
Также Силы обороны поразили районы сосредоточения противника на временно оккупированной территории Запорожской области — в районах Розовки и Любимовки.
Кроме этого, под удар попали логистические объекты врага, в частности склады материально-технического обеспечения в Донецке и в районе населенного пункта Лидино на ВОТ Донецкой области.
В районе населенного пункта Зеленополь на временно оккупированной территории Запорожской области поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника.
В настоящее время потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.