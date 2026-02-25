Підтримка партії Орбана скоротилась напередодні парламентських виборів – опитування
- Підтримка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана впала, що збільшило шанси на переконливу перемогу опозиційної партії Тиса, свідчать дані нещодавно проведеного опитування.
- Партія Тіса лідирує над Фідес Орбана з рахунком 55% проти 35% серед виборців, що становить перевагу у 20 відсоткових пунктів.
- Якщо така динаміка збережеться, то у партії Тіса всі шанси отримати переважну більшість у парламенті.
Перед парламентськими виборами підтримка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана серед виборців знизилася.
Напередодні парламентських виборів підтримка Орбану знизилась
Як повідомляє Bloomberg , посилаючись на опитування Median в угорських ЗМІ, опозиційна партія Тиса Петера Мадяра збільшила свою перевагу до 20 відсоткових пунктів серед виборців. Це у порівнянні з 12 пунктами у середині січня.
Серед тих, хто говорить, що точно проголосує на парламентських виборах, Тиса випереджає Фідес Орбана – 55% проти 35%.
Як каже сам Мадяр, цей розрив, “найбільший з виміряних наразі серед незалежних соціологів, наближає Тису до отримання переважної більшості в парламенті”.
Зазначається, що публікація результатів опитування вплинула на валютний ринок. Так на початку торгів у середу форинт зріс на 0,6% відносно євро, випередивши інші валюти у Східній Європі.
Сама ж угорська валюта наразі торгується близько до найвищого рівня за два роки, чому сприяють ставки на те, що перемога Мадяра розблокує заморожені кошти ЄС та країна розпочне процес введення євро.
Видання нагадує, що понад $20 млрд коштів ЄC для Угорщини були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією у країні.
Опитування проводилося з 18 по 23 лютого серед 1000 осіб. Похибка становить 3,5 пункти.
Нагадаємо, що менше ніж за сім тижнів мають відбутися парламентські вибори в Угорщині. Очікуються, що вони пройдуть у неділю, 12 квітня.