Перед парламентськими виборами підтримка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана серед виборців знизилася.

Напередодні парламентських виборів підтримка Орбану знизилась

Як повідомляє Bloomberg , посилаючись на опитування Median в угорських ЗМІ, опозиційна партія Тиса Петера Мадяра збільшила свою перевагу до 20 відсоткових пунктів серед виборців. Це у порівнянні з 12 пунктами у середині січня.

Серед тих, хто говорить, що точно проголосує на парламентських виборах, Тиса випереджає Фідес Орбана – 55% проти 35%.

Зараз дивляться

Як каже сам Мадяр, цей розрив, “найбільший з виміряних наразі серед незалежних соціологів, наближає Тису до отримання переважної більшості в парламенті”.

Зазначається, що публікація результатів опитування вплинула на валютний ринок. Так на початку торгів у середу форинт зріс на 0,6% відносно євро, випередивши інші валюти у Східній Європі.

Сама ж угорська валюта наразі торгується близько до найвищого рівня за два роки, чому сприяють ставки на те, що перемога Мадяра розблокує заморожені кошти ЄС та країна розпочне процес введення євро.

Видання нагадує, що понад $20 млрд коштів ЄC для Угорщини були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією у країні.

Опитування проводилося з 18 по 23 лютого серед 1000 осіб. Похибка становить 3,5 пункти.

Нагадаємо, що менше ніж за сім тижнів мають відбутися парламентські вибори в Угорщині. Очікуються, що вони пройдуть у неділю, 12 квітня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.