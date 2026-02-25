Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор сегодня, 25 февраля.

Обновлено в 20:58. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в социальной сети X. Вскоре информацию об этом подтвердил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Разговор Зеленского и Трампа: что известно

– Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, – сообщил корреспондент, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По словам Литвина, Зеленский и Трамп уже завершили телефонный разговор.

Переговоры между Украиной, США и Россией

Стоит отметить, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома по итогам трех раундов мирных переговоров между командами Украины, США и России.

Недавно Зеленский отметил конструктивную позицию сторон и достижение прогресса по вопросу, касающемуся военной части, в частности, мониторинга прекращения огня и завершения войны.

Недавно Зеленский анонсировал, что 26 февраля секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить новый этап переговоров о мире и пакет восстановления Украины.

