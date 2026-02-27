Бои на границе и жертвы: Пакистан объявил открытую войну с Афганистаном
- Пакистан официально объявил об открытой войне с Афганистаном после взаимных воздушных и наземных ударов и жертв с обеих сторон.
- Обострение стало кульминацией месяцев напряженности, пограничных столкновений и провала перемирия.
- Стороны обмениваются обвинениями в поддержке боевиков и трансграничном терроризме.
Пакистан и Афганистан перешли в состояние открытой войны после столкновений, произошедших на границе прошлой ночью.
Такое заявление сделал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
Война между Пакистаном и Афганистаном: что известно
Хаваджа Асиф подчеркнул, что терпение Исламабада иссякло из-за обострения напряженности между странами, которое привело к жертвам с обеих сторон.
– Наше терпение иссякло. Теперь между нами и вами открытая война… Армия Пакистана не пришла из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем вас как свои пять пальцев, – заявил он.
В своем посте Асиф утверждал, что Талибан превратил Афганистан “в колонию Индии”, собрал боевиков со всего мира и начал “экспортировать терроризм”.
Пока нет реакции афганских чиновников на этот пост пакистанского министра.
В то же время представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид сообщил, что Пакистан нанес удары по афганскому Кабулу и двум другим провинциям страны в течение прошлой ночи.
А источники в службах безопасности Пакистана сообщили журналистам, что удары включали воздушные и наземные удары по постам, штабам и складам боеприпасов Талибана вдоль границы.
Между тем свидетель событий в Кабуле сообщил изданию Reuters, что после серии громких взрывов было слышно много сирен скорой помощи.
Напряженность между этими странами обостряется уже несколько месяцев. Sky News пишет, что в результате смертельных пограничных столкновений погибли десятки мирных жителей, солдат и боевиков.
Также возросло насилие со стороны боевиков в самом Пакистане. Отмечается, что 2025 год стал самым смертоносным за последнее десятилетие и во многих из этих нападений пакистанское правительство обвиняет именно местный Талибан, которому способствует Кабул.
Однако столица Афганистана такие обвинения отрицает.
Перемирие, заключенное при посредничестве Катара в октябре 2025 года, пока кажется шатким, а мирные переговоры в ноябре не привели к подписанию официального соглашения.
Потери в столкновениях Пакистана и Афганистана: первые данные
Отметим, что обе стороны сообщили о значительных потерях, обнародовав цифры, которые сильно отличаются между собой и пока не могут быть проверены независимо.
Так, министерство обороны Афганистана заявило об убийстве 55 пакистанских солдат, а также о том, что “нескольких других удалось захватить живыми”.
Также там утверждают, что восемь афганских солдат погибли и 11 получили ранения.
Министерство добавило, что войска страны уничтожили 19 постов пакистанской армии и две базы, и что бои закончились около полуночи, примерно через четыре часа после их начала в четверг.
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар, в свою очередь, заявил, что двое пакистанских солдат погибли и трое получили ранения.
Мошарраф Али Заиди, пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, опроверг, что кто-либо из пакистанских солдат был взят в плен.
В своем сообщении на X он сообщил, что по меньшей мере 133 афганских бойца погибли, а более 200 получили ранения. Он также сказал, что 27 афганских постов были уничтожены, а девять бойцов взяты в плен.
Он не уточнил, где именно произошли потери, но сказал, что дополнительные потери, по оценкам, были зафиксированы в результате ударов по военным целям в Кабуле, Пактии и Кандагаре.
Что предшествовало боям между Пакистаном и Афганистаном
По данным СМИ, бои на границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ночью 26 февраля.
Спикер правительства талибов в Афганистане Забихулла Муджахид заявил, что “в ответ на неоднократные провокации и нарушения” пакистанских военных им пришлось провести широкомасштабные наступательные операции вдоль линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.
В министерстве информации Пакистана, в свою очередь, заявили, что силы радикального исламистского движения Талибан открыли огонь в нескольких секторах провинции Хайбер-Пахтунхва, поэтому пакистанские военные нанесли ответный удар.
Таким образом, перестрелка, начавшаяся в районе Хайбер, впоследствии распространилась как минимум на четыре других района.
До этого, 22 февраля, Пакистан нанес серию ударов якобы по лагерям боевиков из группировки Техрик-э-Талибан Пакистан (ТТП) и Исламского государства на востоке Афганистана.
Тогда он заявил об уничтожении по меньшей мере 70 боевиков.
Исламабад утверждает, что боевики ТТП действуют с афганской территории и используют ее как безопасное убежище для планирования нападений внутри Пакистана, однако Кабул это отрицает.
Афганистан, в свою очередь, заявляет, что в результате авиаударов Пакистана погибли десятки его мирных жителей, в том числе женщины и дети. Талибан предупредил, что на действия Пакистана будет “надлежащий и взвешенный ответ”.
До этого, в октябре 2025 года, на границе этих стран уже происходили серьезные столкновения, в результате которых погибли десятки солдат с обеих сторон.
18 октября представители Афганистана и Пакистана при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе и решили совместно работать над созданием механизмов для укрепления мира и стабильности.
Они в основном придерживались этого соглашения до последних февральских столкновений, однако перестрелки на границе все же происходили.
Напомним, в декабре конфликт между Пакистаном и Афганистаном уже переходил в очередную фазу обострения.