Пакистан и Афганистан перешли в состояние открытой войны после столкновений, произошедших на границе прошлой ночью.

Такое заявление сделал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

Война между Пакистаном и Афганистаном: что известно

Хаваджа Асиф подчеркнул, что терпение Исламабада иссякло из-за обострения напряженности между странами, которое привело к жертвам с обеих сторон.

– Наше терпение иссякло. Теперь между нами и вами открытая война… Армия Пакистана не пришла из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем вас как свои пять пальцев, – заявил он.

В своем посте Асиф утверждал, что Талибан превратил Афганистан “в колонию Индии”, собрал боевиков со всего мира и начал “экспортировать терроризм”.

Пока нет реакции афганских чиновников на этот пост пакистанского министра.

В то же время представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид сообщил, что Пакистан нанес удары по афганскому Кабулу и двум другим провинциям страны в течение прошлой ночи.

А источники в службах безопасности Пакистана сообщили журналистам, что удары включали воздушные и наземные удары по постам, штабам и складам боеприпасов Талибана вдоль границы.

Между тем свидетель событий в Кабуле сообщил изданию Reuters, что после серии громких взрывов было слышно много сирен скорой помощи.

Напряженность между этими странами обостряется уже несколько месяцев. Sky News пишет, что в результате смертельных пограничных столкновений погибли десятки мирных жителей, солдат и боевиков.

Также возросло насилие со стороны боевиков в самом Пакистане. Отмечается, что 2025 год стал самым смертоносным за последнее десятилетие и во многих из этих нападений пакистанское правительство обвиняет именно местный Талибан, которому способствует Кабул.

Однако столица Афганистана такие обвинения отрицает.

Перемирие, заключенное при посредничестве Катара в октябре 2025 года, пока кажется шатким, а мирные переговоры в ноябре не привели к подписанию официального соглашения.

Потери в столкновениях Пакистана и Афганистана: первые данные

Отметим, что обе стороны сообщили о значительных потерях, обнародовав цифры, которые сильно отличаются между собой и пока не могут быть проверены независимо.

Так, министерство обороны Афганистана заявило об убийстве 55 пакистанских солдат, а также о том, что “нескольких других удалось захватить живыми”.

Также там утверждают, что восемь афганских солдат погибли и 11 получили ранения.

Министерство добавило, что войска страны уничтожили 19 постов пакистанской армии и две базы, и что бои закончились около полуночи, примерно через четыре часа после их начала в четверг.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар, в свою очередь, заявил, что двое пакистанских солдат погибли и трое получили ранения.

Мошарраф Али Заиди, пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, опроверг, что кто-либо из пакистанских солдат был взят в плен.

В своем сообщении на X он сообщил, что по меньшей мере 133 афганских бойца погибли, а более 200 получили ранения. Он также сказал, что 27 афганских постов были уничтожены, а девять бойцов взяты в плен.

Он не уточнил, где именно произошли потери, но сказал, что дополнительные потери, по оценкам, были зафиксированы в результате ударов по военным целям в Кабуле, Пактии и Кандагаре.

Что предшествовало боям между Пакистаном и Афганистаном

По данным СМИ, бои на границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ночью 26 февраля.

Спикер правительства талибов в Афганистане Забихулла Муджахид заявил, что “в ответ на неоднократные провокации и нарушения” пакистанских военных им пришлось провести широкомасштабные наступательные операции вдоль линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы двух государств.

В министерстве информации Пакистана, в свою очередь, заявили, что силы радикального исламистского движения Талибан открыли огонь в нескольких секторах провинции Хайбер-Пахтунхва, поэтому пакистанские военные нанесли ответный удар.

Таким образом, перестрелка, начавшаяся в районе Хайбер, впоследствии распространилась как минимум на четыре других района.

До этого, 22 февраля, Пакистан нанес серию ударов якобы по лагерям боевиков из группировки Техрик-э-Талибан Пакистан (ТТП) и Исламского государства на востоке Афганистана.

Тогда он заявил об уничтожении по меньшей мере 70 боевиков.

Исламабад утверждает, что боевики ТТП действуют с афганской территории и используют ее как безопасное убежище для планирования нападений внутри Пакистана, однако Кабул это отрицает.

Афганистан, в свою очередь, заявляет, что в результате авиаударов Пакистана погибли десятки его мирных жителей, в том числе женщины и дети. Талибан предупредил, что на действия Пакистана будет “надлежащий и взвешенный ответ”.

До этого, в октябре 2025 года, на границе этих стран уже происходили серьезные столкновения, в результате которых погибли десятки солдат с обеих сторон.

18 октября представители Афганистана и Пакистана при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе и решили совместно работать над созданием механизмов для укрепления мира и стабильности.

Они в основном придерживались этого соглашения до последних февральских столкновений, однако перестрелки на границе все же происходили.

Напомним, в декабре конфликт между Пакистаном и Афганистаном уже переходил в очередную фазу обострения.

