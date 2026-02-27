Пакистан та Афганістан перейшли у стан відкритої війни після сутичок, що відбулися на кордоні минулої ночі.

Таку заяву зробив міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф.

Війна між Пакистаном та Афганістаном: що відомо

Хаваджа Асіф наголосив, що терпіння Ісламабаду вичерпалося через загострення напруженості між країнами, яке призвело до жертв з обох сторін.

Зараз дивляться

– Наше терпіння вичерпалося. Тепер між нами і вами відкрита війна… Армія Пакистану не прийшла з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо вас як свої п’ять пальців, – заявив він.

У своєму пості Асіф стверджував, що Талібан перетворив Афганістан “на колонію Індії”, зібрав бойовиків з усього світу та почав “експортувати тероризм”.

Наразі немає реакції афганських урядовців на цей пост пакистанського міністра.

Водночас речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід повідомив, що Пакистан завдав ударів по афганістанському Кабулу та двом іншим провінціям країни протягом минулої ночі.

А джерела у службах безпеки Пакистану повідомили журналістам, що удари включали повітряні та наземні удари по постах, штабах та складах боєприпасів Талібану вздовж кордону.

Тим часом свідок подій у Кабулі повідомив виданню Reuters, що після серії гучних вибухів було чути багато сирен швидкої допомоги.

Напруженість між цими країнами загострюється вже декілька місяців. Sky News пише, що внаслідок смертельних прикордонних зіткнень загинули десятки мирних жителів, солдатів та бойовиків.

Також зросло насильство з боку бойовиків у самому Пакистані. Зазначається, що 2025 рік став найсмертоноснішим за останнє десятиліття і у багатьох з цих нападів пакистанський уряд звинувачує саме місцевий Талібан, якому сприяє Кабул.

Однак столиця Афганістану такі звинувачення заперечує.

Перемир’я, що було укладене за посередництва Катару у жовтні 2025 року, наразі здається хитким, а мирні переговори у листопаді не призвели до підписання офіційної угоди.

Втрати у сутичках Пакистану та Афганістану: перші дані

Зазначимо, що обидві сторони повідомили про значні втрати, оприлюднивши цифри, які сильно відрізняються поміж себе та поки що не можуть бути перевірені незалежно.

Так, міністерство оборони Афганістану заявило про вбивство 55 пакистанських солдатів, а також про те, що “кількох інших вдалось захопити живими”.

Також там стверджують, що вісім афганських солдатів загинули та 11 отримали поранення.

Міністерство додало, що війська країни знищили 19 постів пакистанської армії та дві бази, і що бої закінчилися близько півночі, приблизно через чотири години після їх початку у четвер.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар, у свою чергу, заявив, що двоє пакистанських солдатів загинули та троє отримали поранення.

Мошарраф Алі Заїді, речник прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, заперечив, що будь-хто з пакистанських солдатів був захоплений у полон.

У своєму дописі на X він повідомив, що щонайменше 133 афганських бійців загинули, а понад 200 отримали поранення. Він також сказав, що 27 афганських постів було знищено, а дев’ятьох бійців взяли в полон.

Він не уточнив, де саме сталися втрати, але сказав, що додаткові втрати, за оцінками, були зафіксовані внаслідок ударів по військових цілях у Кабулі, Пактії та Кандагарі.

Що передувало боям між Пакистаном та Афганістаном

За даними ЗМІ, бої на кордоні Афганістану та Пакистану спалахнули вночі 26 лютого.

Речник уряду талібів в Афганістані Забіхулла Муджахід заявив, що “у відповідь на неодноразові провокації та порушення” пакистанських військових їм довелось провести широкомасштабні наступальні операції вздовж лінії Дюранда – невизнаного Кабулом кордону двох держав.

У міністерстві інформації Пакистану, своєю чергою, заявили, що сили радикального ісламістського руху Талібан відкрили вогонь у кількох секторах провінції Хайбер-Пахтунхва, тож пакистанські військові завдали удару у відповідь.

Таким чином перестрілка, яка почалася в районі Хайбер, згодом поширилася щонайменше на чотири інші райони.

До цього, 22 лютого, Пакистан завдав серії ударів нібито по таборам бойовиків з угруповання Техрік-е-Талібан Пакистан (ТТП) та Ісламської держави на сході Афганістану.

Тоді він заявив про знищення щонайменше 70 бойовиків.

Ісламабад стверджує, що бойовики ТТП діють з афганської території та використовують її як безпечний притулок для планування нападів усередині Пакистану, однак Кабул це заперечує.

Афганістан, своєю чергою, каже, що внаслідок авіаударів Пакистану загинули десятки його мирних жителів, зокрема жінки та діти. Талібан попередив, що на дії Пакистану буде “належна та виважена відповідь”.

До цього, у жовтні 2025 року, на кордоні цих країн уже відбувалися серйозні зіткнення, внаслідок яких загинули десятки солдатів з обох боків.

18 жовтня представники Афганістану і Пакистану за посередництва Катару і Туреччини домовилися про негайне припинення вогню на кордоні та вирішили сумісно працювати над створенням механізмів для зміцнення миру та стабільності.

Вони здебільшого дотримувалися цієї угоди до останніх лютневих зіткнень, проте перестрілки на кордоні все ж траплялися.

Нагадаємо, у грудні конфлікт між Пакистаном та Афганістаном вже переходив у чергову фазу загострення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.